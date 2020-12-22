肢體接觸尺度太猛 池昌旭被疑和金智媛「假戲真做」

池昌旭和金智媛在記者會上合比愛心。圖／Netflix提供

池昌旭、金智媛搭檔主演的「愛在大都會 」22日舉行記者會，池昌旭直接大膽預告觀眾很快就會看到他和金智媛有「很猛肢體接觸」，為避免尷尬兩人培養默契像兄妹，交情好到讓導演 一度擔心兩人是否假戲真作。

「愛在大都會」劇情描述熱情的男建築師朴宰元（池昌旭 飾）在仲夏夜的海邊邂逅自由奔放的李恩梧（金智媛 飾）因而心動，沒想到該女子之後竟以另外一個身分與建築師再次相遇，兩人就此墜入愛河的浪漫故事。

影片來源：YouTube Netflix 頻道

劇中還有曾演出「太陽的後裔」最可愛一等兵的金玟錫，搭配「浪漫醫生金師傅2」裡的「四次元女醫生」蘇珠妍，以及在「梨泰院CLASS」中飾演朴敘俊「刀疤小弟」的柳炅秀，和「浪漫的體質」裡有亮眼表現的韓知懚形成另類組合，展現出都會男女不同的浪漫戀情。

朴信雨導演在記者會上被問到池昌旭與金智媛兩人默契如何時，坦言他們可說是相當熟識關係相當好，簡直就像是兄妹一樣了，讓自己一度忍不住擔心兩人是否假戲真作，不過隨著戲持續進行拍攝後發現，池、金兩人是展現專業態度在演戲，跟熟識度無關，就像是彼此較勁演技一樣，因而對此感到相當滿意。

池昌旭也笑著表示，兩人所飾演的朴宰元與李恩梧在前半段有「很猛的肢體接觸」，為了避免拍攝尷尬，兩人很努力建立起友好關係，所以拍攝過程越拍越熟識，相處也越來越自在。

金智媛甜笑著說，自己在讀劇本時就對男主角這個角色有著許多想像，沒想到初次看到池昌旭本尊時就覺得他和想像中的男主角一模一樣，讓自己充滿了悸動，因此對池的第一印象相當好，並稱讚拍攝時的池昌旭相當體貼且很會照顧人。

池昌旭也頻頻稱讚金智媛不僅漂亮還給人安心感，讓人感到相當放心。「愛在大都會」即日起在Netflix每周二、五晚上六點獨家與韓國同天更新。