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放下李小璐了？賈乃亮、金晨被爆住同酒店 雙方回應…

娛樂新聞組／綜合報導
媒體日前曝光了近日賈乃亮（左）與金晨深夜約會的畫面。（取材自微博）
媒體日前曝光了近日賈乃亮（左）與金晨深夜約會的畫面。（取材自微博）

媒體日前曝光了近日賈乃亮與金晨深夜約會的畫面。網易娛樂報導，12月10日晚金晨換上一身黑色休閒裝，露著小蠻腰非常性感，搭車去了一家西餐廳。

直到凌晨12時左右，金晨和同事從餐廳走出來上車返回酒店。很快賈乃亮就和同事從該西餐廳出來了，賈乃亮穿著一身黑色西裝，似乎喝了不少酒，走路有點飄，沒注意到台階踉蹌了一下，上車去了金晨所在的靜安香格里拉大酒店。

去年4月底，有網友發現賈乃亮與金晨用同款手機殼自拍，懷抱同一隻貓惹猜測，但雙方都出面闢謠否認戀情。

當時，金晨還在微博曬出貓和手機殼的照片，無奈表示：「貓不是一隻貓，殼不止一個殼，好吧，我的殼，最後再看你一眼。」賈乃亮也發文闢謠，稱：「公司的貓要不要了解一下？手機殼一次性買了倆，抽評論區最高讚送一個好吧？做情侶手機殼吧！真是夠了。」

兩人住同一酒店的新聞傳出後，金晨工作室在微博發聲明闢謠，稱兩人僅為朋友關係，金晨當晚入住的是參加媒體活動時主辦方指定的酒店，受邀藝人均住在同一酒店中。工作室請求相關用戶立即刪除不實內容，停止無端猜測和斷章取義的侵權行為。金晨也轉發回應稱：「沒事，繼續發，一起告。」隨後，賈乃亮團隊也回應戀情傳聞稱是「子虛烏有」。

去年4月底，有網友發現賈乃亮（左）與金晨懷抱同一隻貓惹猜測。（取材自微博）
去年4月底，有網友發現賈乃亮（左）與金晨懷抱同一隻貓惹猜測。（取材自微博）

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