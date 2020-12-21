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「黑豹」奪洛城影評人協會影帝 趙婷拿下最佳導演

中央社／洛杉磯20日電
「黑豹」查德威克鮑斯曼今年8月去世。（路透）
「黑豹」查德威克鮑斯曼今年8月去世。（路透）

美國影壇重要獎項之一的洛杉磯影評人協會（LAFCA）今天發表年度獎項，將「最佳男主角」頒給演出漫威英雄「黑豹」走紅、今年病逝的查德威克鮑斯曼。

漫威超級英雄電影「黑豹」（Black Panther）主角查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）8月28日因癌症病逝，享年43歲。

查德威克鮑斯曼4年前罹癌之後，繼續在電影之路奮鬥。今天獲獎的電影作品「藍調天后」（Ma Rainey's Black Bottom）是他最後遺作，在無數的手術和化療期間拍攝。

查德威克鮑斯曼從未公開談論病情。「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）報導，他2019年到匹茲堡拍攝這部電影時，同片演員和工作人員沒有人知道他已經與癌症奮戰3年之久。

「藍調天后」根據真人真事改編，講述1920年代黑人女歌手「藍調之母」瑪芮尼（Ma Rainey）的傳奇故事。查德威克鮑斯曼在片中飾演一位充滿野心的年輕小號手，對音樂之路懷抱極大夢想。

同片73歲資深演員特曼（Glynn Turman）也在今年洛杉磯影評人協會的得獎名單中，獲頒最佳男配角。

最佳影片由史提夫麥昆（Steve McQueen）執導的Small Axe獲獎，這是在亞馬遜影音平台上播出的迷你影集。最佳導演是華裔女導演趙婷，作品為「游牧人生」（Nomadland）。

華裔女導演趙婷。（本報資料圖片）
華裔女導演趙婷。（本報資料圖片）

南韓資深女演員尹汝貞獲評為最佳女配角。她獲獎的作品Minari講述第一代南韓移民追求美國夢的故事，尹汝貞在片中飾演祖母角色。

去年洛杉磯影評人協會把最佳影片頒給南韓電影「寄生上流」（Parasite），最佳導演為奉俊昊。

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