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「黑豹」遺作演出精湛 粉絲疾呼追封奧斯卡影帝

記者蘇詠智／即時報導
查德威克鮑斯曼在「藍調天后」賣力演出，影迷疾呼該得到奧斯卡影帝大獎。圖／摘自Netflix
查德威克鮑斯曼在「藍調天后」賣力演出，影迷疾呼該得到奧斯卡影帝大獎。圖／摘自Netflix

漫威超級英雄片「黑豹」男主角查德威克鮑斯曼去世至今3個多月，遺作「藍調天后」終於在Netflix推出，讓影迷看得感觸萬千，推特上疾呼他應以此片奪得奧斯卡影帝大獎，而他另一部Netflix影片「誓血五人組」已獲紐約影評人協會最佳男配角獎，讓他在明年典禮上享身後哀榮的呼聲愈來愈高。

影片來源：YouTube Netflix頻道

查德威克鮑斯曼與結腸癌奮戰4年，仍全心投入每一部影片的拍攝，讓欣賞完「藍調天后」的影迷在推特上寫道：「我們不配擁有他這樣的演出。」

媒體大姐大歐普拉則表示所有演員值得大家起立鼓掌，看到查德威克的最後表演感到悲喜交集，眾所周知她在演藝圈的影響力，有她大力稱讚，查德威克不太可能被有奧斯卡獎投票權的美國影藝學院會員們忽略。

奧斯卡金像獎舉辦至今超過90屆，只有「螢光幕後」彼得芬治與「黑暗騎士」希斯萊傑各自在去世後拿下最佳男主角與男配角獎，查德威克的兩部Netflix影片分別進軍影帝和男配角，都有可能入圍，已經有人直接斷定以他受到各方懷念的程度應該一定獲獎，只不知是在影帝還是男配角項目，倘若花開並蒂，就會創下奧斯卡的新紀錄。

查德威克鮑斯曼以「誓血五人組」榮獲紐約影評人協會最佳男配角獎。圖／摘自Netfl...
查德威克鮑斯曼以「誓血五人組」榮獲紐約影評人協會最佳男配角獎。圖／摘自Netflix
查德威克鮑斯曼是明年奧斯卡獎獲獎的大熱門。圖／路透資料照片
查德威克鮑斯曼是明年奧斯卡獎獲獎的大熱門。圖／路透資料照片

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