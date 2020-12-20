小勞勃道尼 安海瑟薇 慘淪年度爛片之星

安海瑟薇今年的兩部影片評價都很糟。圖／摘自imdb

接近年終，歐美各大媒體照例公布年度佳片與爛片名單，小勞勃道尼「杜立德」雖然砸下大錢搞特效，又有星光閃閃的配角陣容，卻被認為改編失敗，連他自己的演出也遠不如扮演漫威 英雄有魅力，在「綜藝報」、「紐約郵報」等的名單中都被提及，是有目共睹的差，也讓他揮別漫威英雄電影 「鋼鐵人」一角後的首度新嘗試，徹底踢到鐵板。

曾以「悲慘世界」獲得奧斯卡最佳女配角的安海瑟薇，情況同樣好不到哪兒，她今年的兩部作品—Netflix「他的最後願望」、在美國 直接於HBO Max推出的「女巫們」評價都不理想，前者尤其差，使她堪稱今年的爛片女王。

原本會在戲院推出、在新冠肺炎於美國大爆發後改在Disney+上架的「阿特米斯奇幻歷險」，遭到忠實書迷的一致砲轟，也被影評人修理得體無完膚，和都沒有把小說改編得成功的「杜立德」、「女巫們」一樣都成為年度爛片代表。

「綜藝報」兩位電影記者中歐文雷博曼認為「杜立德」、「他的最後願望」、「我想結束這一切」、「歐洲歌唱大賽：火焰傳說」與「特別嘉賓」是年度5大爛片，把台灣電影「陽光普照」列為年度第一佳片的彼得德布魯，則列出「異端鳥」、「禁錮之慾」、「禁忌世代：衝撞」、「阿特米斯奇幻歷險」、「未曾走過的路」、「疤面教父」幾部電影是他心目中今年度最糟糕的爛片。