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湯姆克魯斯「黑」掉了？網友稱有病、和艾倫半斤八兩！

記者蘇詠智／即時報導
湯姆克魯斯片場飆罵工作人員，不乏網友覺得不應該。歐新社資料照片
湯姆克魯斯片場飆罵工作人員，不乏網友覺得不應該。歐新社資料照片

湯姆克魯斯在「不可能的任務7」片場破口大罵、對沒遵守好防疫安全距離的工作人員發飆，引發的爭議並沒有被他傳出和該片女主角海莉艾特沃約會的緋聞掩蓋，還在持續發酵中。不諒解他作法的網友在社群網站上砲轟他簡直「有病」，而且將他和上半年爆發「假友善」醜聞的艾倫狄珍妮相提並論，甚至笑稱他倆根本是同一個人。

英國「太陽報」揭露湯姆克魯斯片場厲聲飆罵工作人員，雖然在新冠肺炎疫情期間確實要做好防疫規則才是正確，但歐美民族性崇尚自由、不喜歡被旁人指正，因此有不少網友反倒認為他對工作人員的態度很惡劣、極端不尊重人，而「太陽報」也指工作人員讓他感覺靠太近而看不順眼的當下，其實都有戴口罩，似有暗示他反應過度的意思。

網友的酸言頗為惡毒，有人寫道：「湯姆克魯斯是個神經病，早該把他一起加到艾倫狄珍妮的名單上，不要管這兩個人。」也有人贊同此說：「應該更多工作人員退出才對。湯姆克魯斯跟艾倫一樣有毒。」某網友乾脆下了註解：「他就是電影界的艾倫狄珍妮。」

但所有酸民的風涼話，都沒有向來攻擊他不手軟的前教友莉亞雷米尼狠辣，莉亞直接將他的行為認定是在炒新聞，表示他根本早就把「劇本」都想好了，抨擊他根本不在乎工作人員的家人，也不相信家庭價值，搞不好一切都是自導自演的，連外流出去也許都是他所授意。而有防疫專家則是指他所戴的口罩，固然比較方便行動，卻不一定有阻絕病毒的功效。

湯姆克魯斯很在意保持防疫安全距離。歐新社資料照片
湯姆克魯斯很在意保持防疫安全距離。歐新社資料照片
莉亞雷米尼提出的「陰謀論」比酸民風涼話還狠辣。路透資料照片
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