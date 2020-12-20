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張毅病逝後顯靈 楊惠姍全身著丈夫衣淚崩追憶

記者黃保慧／即時報導
張毅「至善前行」作品展開幕記者會，張毅夫人、展覽的策展人楊惠珊（圖），介紹張毅的藝術作品。楊惠珊身著張毅的衣服，訴說策展的過程，不禁潸然淚下。記者黃義書／攝影
張毅「至善前行」作品展開幕記者會，張毅夫人、展覽的策展人楊惠珊（圖），介紹張毅的藝術作品。楊惠珊身著張毅的衣服，訴說策展的過程，不禁潸然淚下。記者黃義書／攝影

琉璃工房創辦人、金馬獎最佳導演張毅今年11月1日病逝，享壽69歲。妻子楊惠姍20日出席張毅紀念特展「至善前行──永遠地創造有益人心的作品」，她穿著一身張毅生前所穿過的服裝出席，上台致詞時，滿是思念，一開口便忍不住淚說：「這是我第一次做策展人，竟然是做張毅的展覽。真的是百感交集，邊做邊哭⋯」

楊惠姍提到自從決定要策展就心力交瘁，很惶恐不知道該如何是好，她說：「不瞞各位，這段時間，我每天會在家會滿屋子鬼吼鬼叫的叫著張毅，對著他的照片問着說：『我要怎麼辦？我要怎麼寫？我要怎麼說啊⋯』。」她淚訴：「每天晚上我都會跪在佛堂前為張毅誦經，誦完經回向給他後，我就會不忘的提醒他：『你要幫我哦！』。」她也為了懷念丈夫，在家戴著他最喜歡的毛線帽子，因為聽說這樣可以得到他的智慧；在寫東西和想事情時，她穿著他的衣服，感受著他的溫暖依靠。

她止不住淚回想起張毅在病房的狀況，「打針打到沒有一根血管可以打，後來是打在手指頭上，他每次打針我都要用熱毛巾幫他敷到血管被看到，到後來要打腳不能打，因為腳太腫，可是他仍然很想活著」。這些日子以來，她曾在頭七和頭二七的時候感覺到張毅來找她，也在夢裡與他相遇過，她說：「很多時後我們都會覺得他在。」

她難過表示，清楚讓張毅離開是最大的解脫，但她用讓自己比較舒服的感覺告訴自己，「他用病痛換來我可以每天跟他關在一個小房間裡朝夕相處，我可以近距離，照顧他、扶他、摸他，幫他洗臉刷牙。我必須處理所有事情，可是我很開心，我覺得可以跟他在一起，沒有什麼好說的，只要他願意活著，就算躺在那邊，不能動，他不覺得是不好的生活品質，我也很高興，我可以照顧他，因為至少他還是活著，我可以感覺他、抱他、親他，那是我要的。」

張毅從文學、電影到琉璃藝術，畢生多所創作。他深信文化和文字的力量，也相信琉璃不僅僅是藝術品，也可以是承載情感、思想和學習媒介。所以在成立琉璃工房之初，就訂定「永遠地創造有益人心的作品」為品牌文化核心，因此，琉璃工房的每件作品，張毅堅持一定都要附上他親筆所寫的一張說明文卡，用「有益人心」和詩句般的文字，敘述每件作品的故事。這樣的模式，由張毅首創，如今被海峽兩岸諸多工作室沿用。30多年來，一萬多個日子裡，他一字一字寫下的說明文，總共寫了一萬多張的說明文卡，包括七千多張的紅卡，及副品牌、專案說明文，本次現場展示牆上就用了四千多張的說明文紅卡。希望藉由一張張小紅卡的文字，去說明、傳遞傳統文化裡的倫理價值。

楊惠姍哭著說，每次想就很難過，「本來牆上有那個稿我把它拿掉了，他後期不太能寫，但他必須要寫，所以從一早起來在病床他在寫，可是字已經不成人形了，本來一手好字，字不成形，昨天在牆上我把它拿掉，因為沒有人會知道那過程，只覺得字怎麼會寫得那麼醜呢，可是我太清楚那個過程，甚至『壞』都忘了怎麼寫，我鼓勵他，『很好啊！很久沒寫再寫一次』。」最後張毅努力寫了10幾張，才把一篇不過20字很短的致意詞，寫了一個上午，才免強可以用，她流著淚說：「可是那個歷程不說你不會知道。」今天開幕嘉賓還有台北市長柯文哲、歌手黃小琥到場，為張毅對文化產業的貢獻致上敬意。

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