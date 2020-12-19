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女星哭訴整容「葬送演藝生命」鼻子嚇跑編劇于正

娛樂新聞組／綜合報導
張檬淚崩悔整容。(取材自微博)
張檬淚崩悔整容。(取材自微博)

中國女星張檬亮相綜藝節目「我就是演員3」失控淚崩，痛訴因為整形葬送了整個演藝生命。知名製作人于正加碼補充，一見到張檬的時候，她已經完全「大變臉」，鼻子一度嚇到過他。

31歲的張檬在19日播出的節目中，首次公開整容的動機，她稱當年前參演新版「天龍八部」，飾演王語嫣，沒想到「受到網暴，一度覺得自己是醜女；其二當年為愛整容，當時的男友說我醜。」

原本外型清純的張檬，整容之後直到現在還面部僵硬浮腫，再也沒有當年的風采。

張檬在「美人心計」。（取材自微博）
張檬在「美人心計」。（取材自微博）

「我就是演員3」的導師于正也發表觀點，兩人私下本是老相識，他遺憾地說，當初自己也曾勸阻過張檬。

于正說，當初張檬在他製片的「美人心計」飾演衛子夫，憑著一個鏡頭就紅了，為什麼？就是因為張檬漂亮。更透露在張檬某年慶生會，為什麼他坐了一下就走了，「因為我看到妳的鼻子高聳入雲，特別可怕！」

于正透露原想將「延禧攻略」中的「純妃」一角預留給張檬，只可惜張檬不但錯失了這次表演良機，還一意孤行的選擇了整容，錯失翻紅的機會。

張檬PO出拿掉鼻子假體的素顏照，希望能用演技再次獲得肯定。(取材自微博)
張檬PO出拿掉鼻子假體的素顏照，希望能用演技再次獲得肯定。(取材自微博)

節目播出後，張檬也在微博發文，並曬出素顏的照片表示，「今後我會一心撲在演技上，失去了美貌的張檬，一定會用演技再征服大家」，她並告訴粉絲，「千萬千萬千萬不要去整容！」

張檬2012年宣傳「天涯明月刀」。(本報資料照片)
張檬2012年宣傳「天涯明月刀」。(本報資料照片)

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