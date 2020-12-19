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不甘示弱 跟阿湯哥拚了？「前湯嫂」凱蒂男友公開示愛

記者蘇詠智／即時報導
艾米里歐維托洛（左）發布和凱蒂荷姆絲的開心合照，祝她生日快樂。圖／摘自Instagram
艾米里歐維托洛（左）發布和凱蒂荷姆絲的開心合照，祝她生日快樂。圖／摘自Instagram

正當世界各地觀眾都為湯姆克魯斯與「不可能的任務7」女主角海莉艾特沃傳約會的最新花邊感到訝異、驚奇，他的第3任前妻凱蒂荷姆絲，也和帥氣的餐廳小老闆艾米里歐維托洛公開承認戀情，艾米里歐在社群網站上發布兩人笑容滿面的合照，祝她42歲生日快樂，還稱她是「最棒、最友善、最美麗的人」，每次看到她都忍不住笑出來，據「US」雜誌報導，凱蒂現在真的很開心，沉浸在熱戀的幸福甜蜜中。

自從湯姆克魯斯與凱蒂荷姆絲離婚後，她獨自在紐約養育愛女蘇蕊，好幾年都沒有公開的新戀情，就算被傳與影帝傑米福克斯交往，兩人的社群網站上絕對看不到合照，也幾乎沒被拍到出雙入對過，彼此對外更沒有承認約會。有傳聞指這是阿湯在離婚時提出的條件，限定她在離婚後的最初幾年，不可以公開高調談戀愛。

凱蒂與傑米的感情謠傳了好幾年才逐漸曝光，但外界一得到他們交往的證據沒多久，兩人就分手。不過和艾米里歐的這一段，凱蒂作風丕變，時常在大街上秀恩愛，三不五時被拍到親密互動，友人對她這次栽進去陷得這麼深感到訝異，她卻不怎麼在乎，認為終於碰到對的人，就不要再浪費時間，因此艾米里歐公開在社群網站上向她示愛，她也欣然接受。

只是這次時間點有些微妙，恰好在湯姆克魯斯被英國媒體指和漫威英雄電影中扮演「美國隊長」最愛—卡特探員的海利約會後沒兩天，彷彿有不甘示弱的意味。

海莉艾特沃（右）發布和湯姆克魯斯趣味拍片花絮，還戲稱對方是自己的駕駛教練。圖／摘...
海莉艾特沃（右）發布和湯姆克魯斯趣味拍片花絮，還戲稱對方是自己的駕駛教練。圖／摘自Instagram

社群網站 湯姆克魯斯 美國

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