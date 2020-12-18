林志玲鏤空大秀美肩 自爆成「隔離專家」

林志玲出席浪琴表活動。(記者許正宏／攝影）

台灣女星玲今日出席活動，她笑稱自己剛結束完14天隔離出關，一早6點起床就拼命跑步，就是為了呈現最好的狀態，林志玲 笑稱「隔離期間都在運動，至少瘦了2公斤」，除了運動之外，她也趁「雙十二購物節」網購，買了一堆玩具，至少有一百份，「接下來我會跟著基金會做公益，也已經準備好這些玩具要送小朋友了」。

林志玲笑稱在隔離期間，前幾天還遇到大地震 ，當下立刻打開隔離飯店的門，「我從小就被教導，地震要趕快開門」，幸好一切安然無恙，老公Akira也有第一時間打電話過來關心，知道志玲沒事後才放下心中大石。

林志玲婚後長居東京 ，由於當地新冠肺炎疫情嚴重，她除了出門買菜之外，就是回家做菜，廚藝也精進不少，「我老公很喜歡吃我做的台菜，尤其是紅酒燉牛肉」，也說會把自己養胖，多吃一些會比較容易受孕生小孩，承認這一年都還在積極努力做人中。

林志玲笑稱因為工作，不時要離開東京，也常與老公分隔兩地，她更無奈笑答，「年底回去後還要隔離，得在隔離飯店跨年了」，更自稱因為今年多次來台隔離，先前還在台動手術，關心她身體狀況，她愉悅回答：「我的身體現在已經健康了。」