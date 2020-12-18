我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

總是會好的…「五力全開」演唱會 周六晚不見不散

新「旅行檢疫令」進舊金山強制隔離10天

林志玲鏤空大秀美肩 自爆成「隔離專家」

記者陳建嘉／台北18日電
林志玲出席浪琴表活動。(記者許正宏／攝影）
林志玲出席浪琴表活動。(記者許正宏／攝影）

台灣女星玲今日出席活動，她笑稱自己剛結束完14天隔離出關，一早6點起床就拼命跑步，就是為了呈現最好的狀態，林志玲笑稱「隔離期間都在運動，至少瘦了2公斤」，除了運動之外，她也趁「雙十二購物節」網購，買了一堆玩具，至少有一百份，「接下來我會跟著基金會做公益，也已經準備好這些玩具要送小朋友了」。

林志玲笑稱在隔離期間，前幾天還遇到大地震，當下立刻打開隔離飯店的門，「我從小就被教導，地震要趕快開門」，幸好一切安然無恙，老公Akira也有第一時間打電話過來關心，知道志玲沒事後才放下心中大石。

林志玲婚後長居東京，由於當地新冠肺炎疫情嚴重，她除了出門買菜之外，就是回家做菜，廚藝也精進不少，「我老公很喜歡吃我做的台菜，尤其是紅酒燉牛肉」，也說會把自己養胖，多吃一些會比較容易受孕生小孩，承認這一年都還在積極努力做人中。

林志玲笑稱因為工作，不時要離開東京，也常與老公分隔兩地，她更無奈笑答，「年底回去後還要隔離，得在隔離飯店跨年了」，更自稱因為今年多次來台隔離，先前還在台動手術，關心她身體狀況，她愉悅回答：「我的身體現在已經健康了。」

林志玲出席浪琴表活動。(記者許正宏／攝影）
林志玲出席浪琴表活動。(記者許正宏／攝影）
林志玲出席浪琴表活動。(記者許正宏／攝影）
林志玲出席浪琴表活動。(記者許正宏／攝影）

林志玲 東京 地震

上一則

總是會好的…「五力全開」演唱會 周六晚不見不散

下一則

性侵新聞留陰影 徐若瑄不敢獨自搭計程車

延伸閱讀

東京單日增822例確診創紀錄 醫療警戒首度升至最高

東京單日增822例確診創紀錄 醫療警戒首度升至最高
連日本女星都被收服！提到林志玲和AKIRA秒變小粉絲

連日本女星都被收服！提到林志玲和AKIRA秒變小粉絲
林志玲有感新冠肺炎 壓著喉嚨皺眉發聲了

林志玲有感新冠肺炎 壓著喉嚨皺眉發聲了
林志玲美人托腮 生日送滿滿祝福

林志玲美人托腮 生日送滿滿祝福

熱門新聞

Rain和金泰希住宅遭非法侵入。(取材自Instagram)

「還我米錢」闖Rain、金泰希住宅討債 老夫婦被罰款

2020-12-15 23:39
熊黛林與郭可頌在2016年結婚。圖／摘自IG

熊黛林自爆倒追億萬富豪 首曝交往秘辛

2020-12-13 15:57
謝霆鋒、王菲遭爆已低調分手。(本報資料照片、取材自微博)

鋒菲復合7年驚爆情變！王菲新歡遭起底

2020-12-15 21:17
謝霆鋒在個人社交平台更新了動態，疑似回應網傳王菲結婚事件。（取材自微博）

王菲擁新歡結婚？ 謝霆鋒巧回:有事嗎

2020-12-10 02:26
楊冪穿低胸禮服展現傲人身材。（取材自微博）

楊冪走紅毯北半球溢出 網友直呼「好大」

2020-12-13 02:26
吳宣儀傳出珠片刺繡禮服太性感，讓直播無預警被切了。（取材自微博）

女星禮服太性感 害盛典直播被切斷？

2020-12-11 02:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
高度傳染性疾病在疫苗問世後多久絕跡？圖表告訴你

高度傳染性疾病在疫苗問世後多久絕跡？圖表告訴你
不以人廢言！川普給拜登上的三堂經濟課

不以人廢言！川普給拜登上的三堂經濟課
女學生車禍過世1個月...天天準時交報告嚇壞眾人 教授親揭真相

女學生車禍過世1個月...天天準時交報告嚇壞眾人 教授親揭真相
驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金

驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金
川普想發2000元現金紓困 最後1分鐘被擋

川普想發2000元現金紓困 最後1分鐘被擋