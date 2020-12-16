為防疫不能忍！湯姆克魯斯2度在片場發飆 事後5人離職

好萊塢票房巨星湯姆克魯斯10月在義大利拍攝「不可能的任務7」。(美聯社)

英國 太陽報16日率先暴料，正在英國拍攝「不可能的任務7」（Mission: Impossible 7）的好萊塢票房巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）曾飆罵違反防疫 規則的工作人員後，17日再度獨家披露他再度發飆，事後5名工作人員離開劇組。

消息人士透露，湯姆克魯斯15日為防疫二度當場開罵，「第一次飆罵是大事，但情勢並未就此平息下來。拍片現場的緊繃累積好幾個月了，這是最後一根稻草。消息外洩之後，火氣可說是越來越大，許多工作人員走人了」。

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但消息人士也強調，「為確保電影 無論如何都要持續拍攝下去，劇組可說是不遺餘力，湯姆就是不能再忍了，他對其他人沒跟他一樣認真防疫感到不開心。說到底，他才是（為進度落後）背鍋的那個人」。

「不可能的任務7」在義大利拍攝時，就曾發生12名工作人員確診新冠肺炎。身兼製片的克魯斯非常重視防疫，還自己出錢包下一條郵輪當防疫旅館，到英國拍片更一直戴口罩以身作則。太陽報日前披露的錄音中，克魯斯就對著2名沒有保持社交距離、彼此靠電腦螢幕太近的劇組人員破口大罵，也揚言有人再犯被他看到就要滾蛋。

消息人士指克魯斯主動扛責，試圖執行預防措施以確保電影照常拍攝，同行、業界人士與傳媒輿論也大力讚揚他為防疫發火，但代表英國娛樂業人士的廣播、娛樂、電影和劇院聯盟（BECTU）的麥克唐諾（Spencer MacDonald）逆風認為，業界的自由工作者經歷非常艱困的一年後，最不需要的就是好萊塢百萬票房明星的怒吼和威脅開鍘。

來源:The Sun YouTube