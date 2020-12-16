「花系列」小生認離婚：忽略陪伴 第二春甜蜜蜜

林煒在「粉紅色時光」中上演浪漫中年之戀。(記者林澔一／攝影)

51歲的昔日「花系列」小生林煒，去年被爆與女友劉灼梅當街激吻，也曝光與香港 女星龔慈恩結束20年婚姻；巧的是，他在TVBS「粉紅色時光」中，也上演離婚後談中年之戀，提到現在對待感情的態度，他認為最重要的是「陪伴」，坦言：「以前比較忽略『陪伴』兩個字，焦點擺在（照顧）小孩，有一就沒有二，沒什麼好在意的。」

林煒認為：「每個階段就挑最該做的事去做，就OK了。」他過去為兼顧拍戲及照顧孩子，台灣 、香港兩頭跑，坦言也放棄了一些經營事業的機會，但也很甘願，並不以此為苦，認為小孩的成長只有一次、無法逆轉，「工作也做到，又可以黏著小朋友，那個階段也很幸福。」現在孩子都大了，有自己的生活圈，「時間又回到自己手上了，就去做自己想做、還沒做的事情。」

提到女友，林煒滿臉幸福，兩人工作、生活都黏在一起，他認為有共同目標、興趣、話題很重要。因女友是品牌經營者，被外界形容是「女強人」，林煒也替她澄清：「不要再稱呼她是總裁了，她也沒有那麼強勢。」強調兩人相處上，女友其實很「小女人」，工作上若有意見不合，也大多都以林煒的意見為主。

至於是否可能再婚？林煒說：「沒想那麼多，現在的時光把握住就好。」並說女友的看法也一樣。「粉」劇中林煒和張瓊姿浪漫談情，他笑說自己現實生活中不浪漫，女友是否會抱怨？他甜笑說：「我會定調成她在撒嬌。」至於自己和角色相像之處，林煒形容：「都很樂觀正向，我不太會想之前的事情，糾結過去沒意義，經營好今天比較重要。」