絕非巧合！巴布狄倫為何此時脫售畢生音樂作品？

美國傳奇創作型歌手巴布狄倫。（美聯社）

媒體上周報導，巴布狄倫（Bob Dylan）上周把他近60年來創作的超過600首歌曲版權，全數售予環球音樂出版集團，據悉交易價格達3億至4億美元 ；上個月搖滾樂團佛利伍麥克主唱妮克斯（Stevie Nicks）據說以1億美元，賣出80%的自創歌曲版權；鄉村歌曲之后桃莉芭頓（Dolly Parton）也正考慮出售作品。

MarketWatch報導，儘管這些音樂人對背後的動機祕而不宣，歐美大牌創作型歌手紛紛選在此時脫售他們珍視音樂創作的版權，其來有自。局內人表示，脫售這些智慧財產，此其時矣，因為現在還可賣得到好價錢。套句巴布狄倫的歌詞：「時代變了！」

告示牌雜誌（Billboard）主編Rob Levine說：「這不是巧合，許多人同時賣出，有很多理由。」以下是他舉出的一些理由：

Spotify效應

Levine說，串流音樂已導致音樂作品行情水漲船高，包括錄音歌曲和詞曲版權在內皆然。

根據數位媒體協會（DMA）的資料，2019年串流音樂在美國 的營收達103億美元，比2018年成長21%。而全球最大音樂串流平台 Spotify截至9月底止，每月活躍訂戶數增至3.2億人，其中付費訂戶達1.44億人。串流和下載產生的資料，也讓一首歌的價值更容易評估，據此也更容易推測未來的獲利。

華爾街日報報導指出，詞曲創作者全套曲目現在可賣到年度授權費10倍到18倍，條件優於幾年前的8倍到13倍。買家得手後，可透過串流、公開表演權、授權給電影和電視影集使用等，將全套曲目轉化為搖錢樹。

音樂需求不畏衰退，而且許多老歌人氣歷久不衰，是更安全穩當的投資標的。

低利率

世界各地利率普遍低迷，投資人趁此時買進音樂資產的意願，比利率走高時來得強。Levine說：「就像房貸利率下降時，房價會漲……你想買房，別人也想買，競相爭購就會推升房價。就音樂出版品而論，你的交易對手不是家庭，而是投資人和公司，但背後的道理並非截然不同。」

隨著競購者出價推升行情，詞曲創作集可以賣到更好的價錢，更能吸引認真考慮脫售作品版權變現的藝人。

疫情導致巡迴演唱會取消

美國食品藥物管理局（FDA）已批准輝瑞和BioNTech研發的新冠肺炎疫苗緊急使用授權，但普遍施打需要一段時間，短期內民眾還無法回歸「正常」生活，藝人也要等一段時日，才能重登巡迴演唱舞台。根據花旗集團2018年的報告，許多藝人如今大部分收入來自於巡演。

Levine說：「有人說，等明年夏季就能參加演唱會了。但藝人恢復巡迴演唱可能還要等一段時間。」一些人可能需要用錢，這意味可能出售詞曲作品變現。

資本利得稅可能調高

目前美國的資本利得稅率為20%，總統當選人拜登主張對年所得逾百萬美元者加徵資本利得稅，稅率擬提高到39.6%。一些富有的美國人於是趕在稅率未提高時，加速進行高價交易，例如脫售全套音樂作品。

Levine解釋：「授權費是所得，但出售全套自創詞曲的收入屬資本利得。而目前資本利得稅率比一般所得稅率低很多。」他認為，對考慮在未來五年內脫售全套作品集版權的藝人而言，資本利得稅醞釀調高，可能是促使他們付諸行動的主因。

生前安排比死後打官司好

王子（Prince）、艾瑞莎富蘭克林（Aretha Franklin）、詹姆斯布朗（James Brown）、湯姆佩蒂（Tom Petty），這些都是傳奇音樂人，但除此之外有何共同點？答案是，他們生前未留遺囑交代如何管理音樂遺產，導致最後他們的歌曲和其他財產繼承之爭鬧上法院。

Levine說：「在搖滾樂黃金時代當紅的許多創作型歌手，現在已到了該規劃遺產分配的歲數。」他表示，有些搖滾明星生活複雜，況且死後讓家人鬧上法庭互告撕破臉，人人都不樂見。更重要的是，對自己創作的歌曲有感情，想要保護他們，不希望任由別人分拆得四分五裂。

他認為，巴布狄倫把作品版權全數售予環球，是「雙贏」的交易。「我無法想像狄倫『需要』賣掉，我認為他是『想要』賣掉，想把自己的歌曲版權託付給能好好照顧他們的人手上。」

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