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范冰冰分手李晨1年半 忍痛首曝原因：很多委屈

記者黃保慧／綜合報導
范冰冰難得在受訪時談及對李晨的感情。(取材自微博)
范冰冰難得在受訪時談及對李晨的感情。(取材自微博)

39歲中國女星范冰冰與李晨曾有過一段4年戀情，男方也求婚成功，卻因「陰陽合同」事件攪局，讓兩人歷經不少風波，雖雙方一度有攜手度過難關，卻仍在去年6月宣告分手，事隔多時，范冰冰也難得在受訪時談及對李晨的感情。

范冰冰在最新的雜誌專訪透露，自己與李晨的感情，她表示對方是一個值得自己尊敬的人，也是值得付出的人：「感謝他在這段時間裡給我的美好 ，當時我的狀況他受了很多牽連，許多工作停擺姿勢觀看了很多委屈。我唯一能做的就是讓他離開我，不要受到我的影響。」

范冰冰也提到兩人分手的真正原因：「很多人去詆毀他，那是因為他們沒有站在當時我們兩個人的環境裡面，根本不知道我們當時每走一步有多麼困難，當時因為我自己的狀況，他和我弟弟受了很多牽連，所有工作停擺，遭受了很多委屈，我很心疼他們。」

她表示在當時爆出「陰陽合同」期間，她唯一能做的就是讓李晨和家人遠離自己，不因個人的醜聞影響大家，儘管她做了這個決定，仍認為：「我還是覺得他是一個非常非常好的人，是非常值得我尊敬，非常值得我去付出的一個人，所以直到今天，我們還是很好的朋友，也希望他未來一切都好。」

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