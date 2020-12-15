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連日本女星都被收服！提到林志玲和AKIRA秒變小粉絲

記者李姿瑩／台北報導
土屋太鳳提到林志玲秒變小粉絲。圖／Netflix提供
土屋太鳳提到林志玲秒變小粉絲。圖／Netflix提供

土屋太鳳與山崎賢人合作的「今際之國的闖關者」在Netflix上線後迴響熱烈，Netflix特別邀請陳零九與土屋太鳳跨國連線，兩人分享各自在遊戲裡絞盡腦汁求勝的心得，土屋太鳳自爆弱點是智慧型關卡，一遇到動腦解謎就舉白旗投降，還超可愛尖叫「Oh My God」。而當她被問到最想跟哪位亞洲藝人合作闖關時，土屋太鳳也毫不猶豫地表示「林志玲！」，興奮期待「今際之國的闖關者」若發展出續集，最想跟志玲姐姐以及AKIRA大哥一起組隊冒險，一秒變身小粉絲。

影片來源：噓！星聞

「今際之國的闖關者」劇中一大特色是無法使用電器用品，土屋太鳳笑說如果能帶一項道具到今際之國，她最想帶的就是「火」，因為有火就可以煮飯，還可以溫暖人心，絕對是求生必備。陳零九表示自己求生時最需要現代人人必備的智慧型手機，但在今際之國卻失效，對他十分吃虧。此外，土屋太鳳對於劇中遊戲「非生即死」的殘忍規則十分感慨，如果能選擇是否找同伴組隊，她表示：「我會選擇一個人去挑戰遊戲，這樣就不會有其他人死掉了 ，也許這樣不會危及這個世界，不會讓其他人痛苦」，超真誠回答讓陳零九大受感動，不禁感嘆「我覺得土屋小姐是一個很有愛的人」。

鑑於「今際之國」的設定背景可能發生在不同城市，陳零九替台灣粉絲問出偶像的內心話。過去曾來台工作的土屋太鳳，一想到如果有機會到台灣冒險闖關，她興奮指名「最想去九份」，因為「很喜歡『神隱少女』裡面描繪九份景緻，我大約一年前也去那裡拍攝影片，風景很美、茶很好喝，老街非常熱鬧」，更開心表示「最想跟林志玲姊姊組隊！因為她非常漂亮，而且跟日本的AKIRA先生結婚， 我想跟台灣的人交流，一起闖關遊戲！」並期待「今際之國的闖關者」能獲得台灣觀眾喜愛，全劇正於Netflix熱播中。

土屋太鳳與山崎賢人已經四度合作。圖／Netflix提供
土屋太鳳與山崎賢人已經四度合作。圖／Netflix提供

台灣 Netflix 林志玲

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