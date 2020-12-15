梅根又贏凱特！「皇室話題女王」太威 凱特根本差太多

黛安娜去世超過20年，依然是推特上討論最熱烈的焦點人物之一。圖／路透資料照片

英國皇室威廉 、哈利兩位王子與各自的妻子凱特 、梅根 ，永遠是人們茶餘飯後的焦點，雖然皇室人員因威廉與凱特將是未來的國王、王后，對他們保護有加，讓梅根感受到強烈的不平，與丈夫哈利在年初宣布要卸下皇室重要成員身分，引發軒然大波，也使兩人在英國的形象、人氣皆大幅下滑，然而在好萊塢打滾過的梅根畢竟不是個簡單的人物，榮登2020年推特公布「最常被提及英國皇室成員」冠軍，哈利排在第2名，似乎證明了「不管好事或壞事，能被廣為討論聞才最重要」。

凱特嫁給威廉之初，不少人拿她的優雅高䠷的身材和出色時尚品味，和她的婆婆黛安娜相比，認為黛安娜後繼有人，哪知現在看來，梅根才有黛妃帶動話題、搶佔媒體版面的本事。

梅根自從與哈利一起宣布要和皇室保持一定距離、回到家鄉美國重新發展開始，到控告英國八卦媒體，兒子亞契滿周歲，7月曾經流產，一直到近日無預警現身CNN節目、向在新冠肺炎疫情期間為弱勢民眾服務的工作者致敬為止，每一次動作都在推特上引發熱烈討論，不管網友是欣賞她還是抨擊她，關於她的推文數量就是比謹守繁文縟節的凱特多很多，展現新時代皇室成員的作風。

比較梅根與凱特的成長歷程，也能理解為何有此現象。梅根與凱特都念貴族學校、表現都不差，但前者後來曾到外交機關實習，很早就培養在公眾眼前表達自己理念的能力，之後當演員，又被職業需要給磨出抓住觀眾視線的本事，儘管對於英國的傳統不熟悉也不適應，甚至在皇室內還會被工作人員刻意壓抑、不能比未來國王和王后出風頭，一離開英國皇室盡情作自己，馬上就不斷引來各方關注。

而凱特曾經等威廉求婚等了好幾年，是傳統賢良淑德的女性，固然也有不少人欣賞，就是缺乏新時代的率性魅力，只有靠優雅的儀態和穿著贏得讚賞，不像梅根的個人特質就足以脫穎而出。在梅根的帶動下，哈利也不再是曾經長年被威廉壓著的叛逆小弟，開始在公開場合更常表達自己的聲音，對於軍旅同袍的支持和幫助亦深獲認同。

排名第3的則是伊莉莎白二世女王，在傳統皇室人員眼中，女王是皇室的最大家長，只有她才能是各方談論的焦點，其他人不能在關注度或人氣上超越她，推特用戶擺明了不照這種封建的想法玩。

第4名是至今都還讓英國民眾愛戴「人民的王妃」黛安娜，甚至比前夫查爾斯（第5名）、大兒子威廉（第7名） 、長媳凱特（第8名）還要被網友常提及。前10名還包括女王之夫菲利普親王（第9名）、查爾斯的弟弟安德魯王子（第6名）和威廉與凱特可愛的女兒夏綠蒂（第10名）等，黛安娜的情敵卡蜜拉連前10都擠不進去。