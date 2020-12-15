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林宥嘉12/19線上開唱 要用「兜圈」舒緩你我生活步調

【紐約訊】
林宥嘉邀請歌迷朋友12月19日晚上9點與他一起「兜圈」。林宥嘉／提供
林宥嘉邀請歌迷朋友12月19日晚上9點與他一起「兜圈」。林宥嘉／提供

擁有「迷幻王子」稱號的歌手林宥嘉，將於12月19日美東時間晚上9點參加「五力全開Our Hope 線上演唱會」，受邀這次的演出，林宥嘉希望透過自己的迷幻嗓音唱歌給大家聽，並鼓勵華人朋友們，生活不要太緊張，正如他的歌曲「兜圈」中所唱「繞了一個圈，才體會這樣的迂迴，多麼可貴」，期許大家雖然生活受疫情擾亂，仍能用愉悅的心情迎接新的一年。

五力全開Our Hope 線上演唱會」由世界日報主辦、麥當勞獨家贊助，是今年唯一一場專為全美華人舉辦的線上演唱會。主辦單位世界日報希望在疫情籠罩下，能夠用音樂在歲末為全美華人帶來歡樂，邀請到的卡司陣容極為浩大，有台灣歌手林宥嘉、周興哲、彭佳慧、華裔美籍歌手Jason Chen以及馬來西亞歌手蔡恩雨(Priscilla Abby)參與當天演出。

影片來源：YouTube/World Journal

林宥嘉在這次演唱會帶來的其中一首，是他退伍後的推出的音樂創作歌曲「兜圈」。他曾回憶，當初創作這首歌是來自生活變化，因在入伍後，他的生活變得十分規律、簡單，在如此環境下，他特別能夠放鬆心情，並享受兜圈的美麗時光。所以希望當天，這首如陽光般的溫暖旋律，可以舒緩全美華人的生活步調，用愉悅的心情迎接明年。

林宥嘉除了邀請大家不要錯過12月19日「五力全開Our Hope線上演唱會」，也提醒歌迷現在就上Our Hope線上演唱會活動網站，便有機會獲得他親筆簽名的麥當勞T恤。

更多資訊詳見「五力全開Our Hope線上演唱會」官網 ourhope.worldjournal.com

華人 疫情 麥當勞

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