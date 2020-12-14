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「鬼滅之刃」日本票房3億美元！「神隱少女」快被逼退

記者蘇詠智／即時報導
「鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」即將創下日本票房新紀錄。圖／路透資料照片
「鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」即將創下日本票房新紀錄。圖／路透資料照片

日本動畫電影「鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」，在當地上映將滿兩個月時，票房達到302億日圓(約2.9億美元)，距離取代宮崎駿「神隱少女」、成為史上最賣座影片，只剩最後一哩路。「鬼滅」在新冠肺炎疫情期間轟動全日本，據媒體報導，所創造的經濟效益可能超過2000億日圓(19.2億美元)。

疫情期間娛樂活動的規模大幅縮水，日本各地樂園關閉，好萊塢巨片也不推出，讓漫畫問世時已經有話題的「鬼滅之刃」，藉由卡通節目版本，深入全日本各家庭內，影響力更加深遠，劇場版電影的上映自然受到粉絲熱烈支持。片子創下亮眼票房後，各種不同產業的聯名合作，除了延續熱度外，也帶來更大的收益，像是快時尚業者推出的人物造型服飾、罐子上有主角圖案的咖啡等，都被粉絲爭購收藏。

而和當地大型超商販售的聯名商品，據稱才上市一個月就有50億日圓(4807萬美元)的收入，咖啡在日本銷量3周也超過5000萬罐，透過一波又一波的相關產品，使「鬼滅之刃」佔據大街小巷，片商又不斷提供新的贈品，吸引觀眾再度進場，耶誕節後還將推出MX4D、4DX等版本，繼續累積更高的票房。

「鬼滅」風潮在日本還無法退燒，奇妙的現象也跟著發生：據稱著名溫泉鄉內一座和主角的姓相同之神社，參拜人數暴增好幾倍，父母也愛用角色的名字來為新生兒命名，隨著「鬼滅熱」向全亞洲擴散，全球總票房亦直逼好萊塢巨片「天能」，連歐美媒體都稱之為「2020年度話題」。

「鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」仍在日本上映。圖／路透資料照片
「鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」仍在日本上映。圖／路透資料照片
「鬼滅之刃」漫畫銷量佳，劇場版票房好，製造的經濟效益據推估可能超過2000億日圓...
「鬼滅之刃」漫畫銷量佳，劇場版票房好，製造的經濟效益據推估可能超過2000億日圓。圖／路透資料照片

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