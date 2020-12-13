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「變形金剛」男星醜聞鬧大！神秘天后稱被他誘騙變小三

蘇詠智
席亞李畢夫接連被控對女友身心虐待、故意傳染性病，還誘騙人當小三。圖／路透資料照片
席亞李畢夫接連被控對女友身心虐待、故意傳染性病，還誘騙人當小三。圖／路透資料照片

曾因主演「變形金剛」系列走紅的席亞李畢夫，近年來轉型成為獨立製片演員，才華還頗受肯定，但他過去頹廢、放蕩的行徑仍然要付出代價，繼前女友「小枝女孩」FKA Twigs控告他曾對她身體與心靈上持續虐待、甚至故意傳染性病給她之後，澳洲「不露臉天后」希雅也跟進在社群網站上留言控訴席亞李畢夫是個病態的騙子，曾經誑她表示自己單身，讓她捲進了不倫關係中，無意間成了小三。

席亞李畢夫與合演「性愛成癮的女人」女星米亞高絲在片子殺青後繼續傳緋聞，之後他們曾被拍到在拉斯維加斯準備辦婚禮，他也曾對外宣稱兩人已經結婚，卻被地方單位打槍，指那個典禮沒有合法性。席亞與米亞的離異一樣讓人如霧裡看花，在他聲明彼此已離婚且分手是無可避免的，又被見到與米亞在公園公開接吻，手上都還戴著婚戒。

希雅稱自己被席亞李畢夫誘騙，在不確定他婚姻狀況下無意當了小三，因而對於FKA Twigs公開對他提出控訴相當有感覺，她在社群網站上發文稱讚FKA Twigs的勇氣，表示替FKA Twigs的做法感到驕傲。希雅稱席亞李畢夫雖是個病態的騙子，認為他病得很嚴重，但對他及他的受害者都很同情，希望大家好好愛自己，保持安全，保持距離。

席亞曾對FKA Twigs的指控回應，稱自己以往傷害過很多人包括他自身，因為酗酒、不清醒，沒有迴避昔日的錯誤，然而他也稱FKA Twigs所言有一些不是事實，可是以他的立場，他沒有辦法再講什麼，並未對FKA Twigs強力反駁，與默認無異，顯然對他的形象和事業即將受到的衝擊，已放棄抵抗。

FKA Twigs勇於控訴前男友身心虐待，被其他受害者稱讚。圖／路透資料照片
FKA Twigs勇於控訴前男友身心虐待，被其他受害者稱讚。圖／路透資料照片
作風神秘的希雅自曝曾被騙當了小三。圖 ／路透資料照片
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社群網站 澳洲 緋聞

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