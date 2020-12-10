艾倫狄珍妮絲染疫 全因訪問近期才確診的他？

艾倫狄珍妮絲的2020年一直被新冠肺炎攪得大亂。路透資料照片

美國 名主持人艾倫狄珍妮絲的2020年苦難還沒熬過，才剛宣布自己確診新冠肺炎 的她，正是因為疫情 在美轉趨嚴重、上半年把節目帶回自家地下室錄製，對於多位員工的隨意處置招致反彈，因而爆出她早就任憑工作環境變差而沒有作為，甚至被揭露本身的和善是假裝，引發接下來一堆曾被她虧待過的人連環爆料，公眾形象由紅變黑，差點連節目都傳要換人主持。她雖然誓言不退下，也從秋天起恢復正常進棚錄製，上個月還得到全美民選獎，以為自己人氣已經回復，不料新冠肺炎沒有放過她，在2020年剩不到一個月時確診。

艾倫強調自己的身體狀況良好，可是節目要在暫時停棚到明年一月，美國媒體已經在分析她到底為何被感染的原因。艾倫在訪談時和來賓固然已經保持一大段距離，臉上仍未戴口罩，偏偏她近期又訪問了已患新冠肺炎、經過治療後自認無大礙的艾美獎與金球獎雙料視帝「絕命毒師」布萊恩克蘭斯頓，布萊恩表示自己的嗅覺與味覺還未完全恢復，顯然病毒在他身上的作用較為猛烈，也許艾倫和他不戴口罩訪談，也讓自身的健康陷入危機。

亦有可能節目中有工作人員或是進棚觀賞錄影的觀眾已有無症狀感染而自己沒發覺、體溫無異常，造成防疫的破口，都還不得而知。但現場觀眾目前都保持彼此之間有空位的距離且一定要戴口罩，比不能戴口罩的艾倫，多了一層保障。