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「電音公主」蔡恩雨 12/19線上唱出2021新希望

【紐約訊】
電音創作歌手蔡恩雨，12月19日線上開唱。(蔡恩雨/提供)
電音創作歌手蔡恩雨，12月19日線上開唱。(蔡恩雨/提供)

馬來西亞歌手蔡恩雨(Priscilla Abby)曾多次在網路完美翻唱當紅歌曲，創下超高點閱，情感豐沛的歌喉，也常惹網友淚崩。蔡恩雨近期將參加12月19日晚上9點(美東時間)線上播出的「五力全開 Our Hope 線上演唱會」。這場由世界日報主辦、麥當勞獨家贊助的線上活動，是今年唯一一場專為全美華人所舉辦的演唱會，蔡恩雨請歌迷們千萬不要錯過。

「五力全開Our Hope 線上演唱會」除了邀請「電音公主」蔡恩雨線上獻唱兩首歌曲外，當天參加演出的還有「亞洲創作小天王」周興哲、「迷幻歌王」林宥嘉、「情歌天后」彭佳慧，以及華裔網紅歌手Jason Chen，期盼藉由音樂傳達愛與希望，鼓勵全美華人走出疫情，唱出2021年新希望。

影片來源：YouTube

蔡恩雨曾在2017年於馬來西亞吉隆坡舉辦過個人首場迷你演唱會，在台灣及馬來西亞都擁有不少粉絲。她的原創單曲「I Love The Sky」，曲風輕快、歌詞簡潔容易朗朗上口，讓人感受一股青春及希望的活力。

蔡恩雨表示，即日起只要上「五力全開 Our Hope線上演唱會」活動網站，就有機會獲得她的親筆簽名T恤。同時，她也提醒大家12月19日美東時間晚上9點，記得上Our Hope活動網站(ourhope.worldjournal.com)觀賞「五力全開Our Hope線上演唱會」，跟著她與其他歌手一起迎接2021年。

華人 台灣 疫情

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