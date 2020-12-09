「臥虎藏龍」20年 李安接受美聯社專訪：拍過最難電影

李安上個月擔任金馬獎頒獎人。（記者季相儒／攝影）

由知名導演 李安執導的武俠影片「臥虎藏龍」於2000年上映，一舉摘下當屆奧斯卡 最佳外語片等四項大獎，不僅為西方開啟一道與中華文化交流的大門，更引領武俠電影 在西方世界的潮流；如今「臥虎藏龍」上映屆滿20周年，美聯社特地向人在台灣的李安致電專訪。

「那場在竹林裡武打的戲，是讓我最印象深刻的；因為我把兩個中國身價最貴的演員懸吊在半空中，當時我冷汗直流」，李安憶起當年拍攝全片最引人入勝、由周潤發與章子怡在竹林空中舞劍對峙的畫面。

這場戲之所以令人為之驚艷，不僅是俠客們的亂鬥與飄逸的竹葉達到唯美的平衡，更呈現雙方洞悉對手心理的過程，是在鬥武，也在鬥智。

圖為「臥虎藏龍」劇照。（取材自豆瓣電影）

但對李安來說，除了要完美呈現心中的想像，這場戲的浩大工程更讓他備感壓力：「為了讓演員看起來更輕盈，你必須用相當的重量來支撐；雖然上面只吊了兩個演員，但底下有30個工作人員忙著模仿竹葉隨風起舞的畫面；我大概只做出我想像中三分之一的畫面，要把夢裡的畫面做得跟現實一模一樣，實在太困難了。」

本月8日「臥虎藏龍」釋出4K超高畫質藍光光碟，慶祝電影發行20周年；該片堪稱美國電影史上最成功的外語片，當初在北美地區更賺進1億2800萬元票房，至今在外語片熱門排行榜上仍名列前茅。

去年的奧斯卡最佳外語及最佳導演同時由韓籍導演奉俊昊拿下，奉俊昊也成為史上第二位拿下奧斯卡的亞裔導演；當被問到是否認為自己也替奉俊昊的成就助了一臂之力，李安毫不猶豫：「我認為是的，當然不全是靠我，但我也曾經受到前人的庇蔭，所以我也同樣為後人鋪路；我們是個大家庭，一起共創歷史。」

即使經過20年，李安坦承「臥虎藏龍」仍是他拍攝過最困難的電影：「我從沒拍過武俠片，但我從袁和平和鮑德熹身上學到很多；臥虎藏龍不只是我拍攝過最困難的電影，也是我人生中最艱辛的過程；要在1998那個年代到中國拍片幾乎是不可能的事，但我就是太貪心了，因為這是我從小的夢想，所以我總是笑說我的中年危機混雜著童年夢想。」