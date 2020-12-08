黃金陣容！「八爪博士」再傳回歸「蜘蛛人3」

湯姆霍蘭德「蜘蛛人：離家日」。(圖:索尼提供)

「八爪博士」再度回規了？英國資深演員艾佛烈蒙利納（Alfred Molina）演過不少影集、電影，但比較廣為人知的是曾在好萊塢 大片「蜘蛛人 2」（Spider-Man 2）飾演反派「八爪博士」，從個性謙和溫柔的科學家，在遇到愛妻離世後遭受重大打擊而被機器電腦觸手操控成為到處作亂的「八爪博士」，也是蜘蛛人最大勁敵之一。自從先前有不少謠言傳出之後，現今又有外媒指證歷歷，確定「八爪博士」將回歸「蜘蛛人3」（Spider-Man 3）。

「好萊塢報導者」信誓旦旦表示已有消息人士向他們透露艾佛烈蒙利納已經正式加入湯姆霍蘭德(Tom Holland)版「蜘蛛人」第三集，也是繼由傑米福克斯（Jamie Foxx）「電光人」之後，再度傳言正式加入「蜘蛛人」續集的反派回歸。讓不少影迷直呼「希望是真的」，至於索尼 影業、漫威影業對此報導仍未回覆。

目前確認演出湯姆霍蘭德版「蜘蛛人」第三集的演員傳聞甚多，包括「奇異博士」班尼迪克康柏拜區（Benedict Cumberbatch），前兩代的「蜘蛛人」陶比麥奎爾(Tobey Maguire)、安德魯加菲（Andrew Garfield），「電光人」傑米福克斯、「八爪博士」艾佛烈蒙利納，但一切尚須等待索尼影業的官方公布。