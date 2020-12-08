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「天能」巨導諾蘭痛罵華納 批HBO Max「最爛的串流」

記者蘇詠智／即時報導
克里斯多夫諾蘭對電影公司新片戲院、串流同部推出的方式嚴詞批評。(路透資料照片)
克里斯多夫諾蘭對電影公司新片戲院、串流同部推出的方式嚴詞批評。(路透資料照片)

新冠肺炎疫情重創好萊塢影界，最誓死力挺大銀幕體驗的「天能」名導演克里斯多夫諾蘭，不惜公開對合作多回的老夥伴華納兄弟影業開砲，針對他們明年將所有電影在北美戲院放映、同日於HBO Max上架的作法，罵道：「有一些這個業界最大的電影工作者與最重量級的電影巨星，上床前還心想他們是為最棒的電影公司工作，一覺醒來卻是為最爛的串流平台賣力！」

克里斯多夫諾蘭的「天能」是疫情期間檔期一延再延的巨片，雖在北美與全球各地上映，卻沒能挽回票房頹勢，至今世界各國總票房才3億6000萬美元，扣除2億500萬美元的成本和宣傳發行費用，華納根本沒賺到多少，也因此更加確信目前的情況，再走傳統戲院上映策略絕對是上一部死一部，除非有辦法讓所有大片繼續延檔到疫情穩定、觀眾有信心再度走進戲院為止。

明眼人都看得出戲院放映受到的衝擊，恐怕再過半年多都不一定能恢復，華納藉此為HBO Max衝訂戶人數，也得承擔同時在戲院上映票房恐低迷的後果，諾蘭卻仍堅持在戲院與家裡收看之間，有理想的推出模式。他的嚴厲措詞也有可能因華納在決策過程中完全未告知導演、演員、製片公司等，讓大家毫無心理準備，引起的反彈才更大。

其實各大影片公司都已接受這是非常時期的非常策略，疫情不落幕，就毫無可能回到「正常」，偏偏影人們還在期盼昔日的榮景早點重現。由於華納明年大片「沙丘」、「哥吉拉對金剛」是與傳奇影片合作，據稱傳奇對華納的新上片方式非常憤怒，有可能走法律途徑制止。

「沙丘」的製片公司對於發行商的新上片策略很不滿。(圖／摘自imdb)
「沙丘」的製片公司對於發行商的新上片策略很不滿。(圖／摘自imdb)

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