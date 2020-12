環球音樂買下巴布狄倫全創作 估交易價破3億元

巴布狄倫近60年來所有曲目,即將歸屬環球音樂出版集團,傳交易額超過3億美元。(美聯社)

美國 傳奇歌手巴布狄倫近60年來所有曲目,即將歸屬環球音樂出版集團(Universal Music Publishing Group)。據傳交易價格超過3億美元 ,可能是史上金額最高的單次版權交易。

美聯社報導,這項交易含括600首歌曲的版權,包括Blowin' In The Wind、The Times They Are a-Changin'、Knockin' On Heaven's Door、Tangled Up in Blue等名曲。

環球音樂集團(UMG)董事長兼執行長葛蘭吉(Lucian Grainge)今天發布事前備妥的聲明表示:「燦爛動人、激勵人心且優美、兼具洞見和啟發性─他的歌曲永恆不朽,不論是逾半世紀前或昨日才完成的創作皆然。」

根據「紐約時報 」(The New York Times),這筆交易的金額並未對外公布,但估計超過3億美元(約新台幣84.8億元),可能是史上最大單次音樂版權買賣。

巴布狄倫(Bob Dylan)思索反猶太主義的未公開歌詞,幾週前才以總價49萬5000美元在拍賣會上售出。

巴布狄倫身兼歌手與詞曲創作人,1960年代初期,他在紐約市(New York City)格林威治村(Greenwich Village)民謠圈發跡,並於1962年簽下第一份音樂出版合約。

58年後,巴布狄倫全球唱片銷量超過1億2500萬張。他在2016年榮獲諾貝爾文學獎,是第一個獲此殊榮的的詞曲作者。