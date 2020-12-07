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環球音樂買下巴布狄倫全創作 估交易價破3億元

中央社紐約7日綜合外電報導
巴布狄倫近60年來所有曲目，即將歸屬環球音樂出版集團，傳交易額超過3億美元。(美聯社)
巴布狄倫近60年來所有曲目，即將歸屬環球音樂出版集團，傳交易額超過3億美元。(美聯社)

美國傳奇歌手巴布狄倫近60年來所有曲目，即將歸屬環球音樂出版集團（Universal Music Publishing Group）。據傳交易價格超過3億美元，可能是史上金額最高的單次版權交易。

美聯社報導，這項交易含括600首歌曲的版權，包括Blowin' In The Wind、The Times They Are a-Changin'、Knockin' On Heaven's Door、Tangled Up in Blue等名曲。

環球音樂集團（UMG）董事長兼執行長葛蘭吉（Lucian Grainge）今天發布事前備妥的聲明表示：「燦爛動人、激勵人心且優美、兼具洞見和啟發性─他的歌曲永恆不朽，不論是逾半世紀前或昨日才完成的創作皆然。」

根據「紐約時報」（The New York Times），這筆交易的金額並未對外公布，但估計超過3億美元（約新台幣84.8億元），可能是史上最大單次音樂版權買賣。

巴布狄倫（Bob Dylan）思索反猶太主義的未公開歌詞，幾週前才以總價49萬5000美元在拍賣會上售出。

巴布狄倫身兼歌手與詞曲創作人，1960年代初期，他在紐約市（New York City）格林威治村（Greenwich Village）民謠圈發跡，並於1962年簽下第一份音樂出版合約。

58年後，巴布狄倫全球唱片銷量超過1億2500萬張。他在2016年榮獲諾貝爾文學獎，是第一個獲此殊榮的的詞曲作者。

美元 紐約時報 美國

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