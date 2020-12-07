韓綜「Running Man」將台灣與中國並列 中網友怒嗆罷看

南韓綜藝節目《Running Man》將中華民國青天白日滿地紅國旗和中國五星旗並列，遭中國網友抗議。（新浪微博照片）

南韓綜藝節目《Running Man》開播逾10年，在海內外以及中國 擁有大批粉絲。中國新浪微博 網友發現，該節目中的遊戲環節將台灣 與中國、越南、菲律賓等名字並列，並放上青天白日旗滿地紅的中華民國國旗，認為這是搞「台獨」的辱華行為。「RM」這一詞條更躍升微博熱搜第五位。

據新浪微博網民友發布圖片，在遊戲環節中，方格為各國首都，配圖則為該國國旗。節目製作團隊將中國五星紅旗與台灣青天白日滿地紅旗並列，旁邊還有菲律賓、越南等其他國家的國旗。中國網友認為，此舉是將台灣的地位獨立於中國之外，「自成一國」。

不少中國網友批評「RM」辱華，在今日午間，「RM」這一詞條更躍升微博熱搜榜第五位。

據香港經濟日報網，有中國網友留言表示，RM多年來一直是他們喜愛的綜藝節目，「這次真的很失望」，「本來今天打算快快樂樂的追RM，結果這...弄不了就停播吧，不看就不看」。還有許多網友要求節目組和主持人道歉，「希望除了製作組，主持人也都給出回應和道歉，不然真的沒法安慰自己都是製作組的鍋，和主持人無關 」。

另據星島網，今天「Running Man」這一詞登上微博熱搜，逾17億的閱讀量。不少網友表示，觀看該節目數年，「這次真的很失望」，要求節目組和主持人道歉。網友們紛紛抵制該節目，稱「國家面前無偶像」。中國多個編譯平台已將最新一集《Running Man》下架，影音網站BiliBili也找不到此集節目的完整版，僅剩「刪減版」。

韓國《Running Man》自2010年開播以來一直深受韓國觀眾喜愛，在中國也擁有大批粉絲。2014年10月，浙江衛視引進《Running Man》版權，打造了《奔跑吧兄弟》節目，同樣收穫大批粉絲。

曾出演過RM的南韓明星李孝利，稍早前也因為在綜藝節目上的言論，被指辱華。李孝利曾和嚴正花、華莎及Jessi組成限定女團「退貨遠征隊」。李孝利提到組成「退貨遠征隊」時未想到藝名，表示：「取個中文名怎樣？說不定會衝出國際，用『Mao（毛的讀音）』怎樣？」

節目播出後引起中國網友不滿，指李孝利用中共已故領導人毛澤東的姓氏開玩笑，有辱華之嫌。