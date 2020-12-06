皇室人員勢利眼 忙著照顧凱特 寧可忽視梅根？

英媒指出，梅根不想忍受皇室人員大小眼的差別待遇。圖／路透資料照片

英國 威廉、哈利兩位王子的妻子凱特 與梅根 ，雖然年齡相近又為妯娌，曾讓不少皇室迷期待彼此能成為好友，無奈事情的演變愈來愈明顯，就算兩人都沒在公開場合與對方交惡，也維持還算禮貌的檯面上往來，私下卻沒啥交情，更被傳有心結。英國媒體報導，皇室工作人員的心目中，喜歡凱特遠多過梅根。

這其實並不讓人意外，因為自從梅根與哈利聲明要卸下皇室重要成員身分後，英國民眾對他們的好感就急遽下滑，甚至有點氣憤哈利「背叛祖國與家人」，跑到美國另謀發展，美國來的梅根更沒有自家英國淑女凱特那麼討喜、順眼。但根據媒體的分析，皇室工作人員與梅根處不好其來有自。

皇室內部是一個勢利眼至極的地方，不少皇室專書的作者都曾指出這一點，因而身為王位繼承人第二順位的威廉王子，早就被當成「未來國王」在捧著，凱特自然就是尊貴的「未來王后」，兩人的需求比其他沒繼承權的貴族們都重要，兩人的形象、人氣與媒體關注也比其他人都重要，只除了不能凌駕伊莉莎白二世女王，甚至可能比威廉的父親查爾斯、繼母卡蜜拉都還要更被看重。

至於梅根，距離成為英國未來王后頗為遙遠，當她和凱特都有需要皇室人員幫手時，想當然爾大多數人都會先忙凱特的事，把她晾在一邊。

英國的君主立憲制度實行到現在，有些根深蒂固的觀念無法改變，這可能讓來自美國、相信靠自己闖天下的梅根難以理解，更看不破自己的位置與凱特永遠無法相提並論，始終糾結在「同樣是王子之妻，為何就是永遠被當成次要」的牛角尖中，和皇室人員的關係益發惡劣。