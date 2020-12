泰勒絲等不及要嫁李安力捧英國帥哥？改歌詞洩訂婚！

喬歐文的戀情已低調進行4年,被預期即將有好消息公布。圖/路透資料照片

樂壇小公主泰勒絲為了反擊死對頭史庫特布朗將她前6張專輯所有音樂版權、MV等權益高價賣給新單位,卻完全沒告知她,也完全沒辦法取回自己心血結晶,氣得重錄舊歌。其中「Love Story」歌詞原本是「It's a love story, baby, just say, ‘Yes」(這是個愛情故事,寶貝,說yes吧),重新唱成了「It's a love story, baby, just said, ‘Yes」(這是個愛情故事,寶貝,已經說了yes),外界不免聯想是否在暗示已經對於交往4年的男友喬歐文說了yes?被懷疑兩人已訂婚或是根本已結婚。

泰勒絲曾經換男友像換衣服,每一任交往都不超過一年,雖然她慣常的緋聞模式都會有一個階段看似和男友感情濃到可能結婚,卻很快就又分手,唯獨與喬歐文之間打破此種流程,彼此在一起不但已4年、打破她最長的戀情紀錄,也有別於以往的高調,儘管很少一同出席公開活動,感情仍然深厚,喬成了泰勒第一位真有可能願意結婚的男友,甚至有八卦 刊物表示兩人很快就要宣布訂婚的訊息。

喬歐文最早是因主演李安執導「比利‧林恩的中場戰事」崛起,儘管未如預期大紅大紫,由於外型出色、氣質不俗,在英國 影壇作品不斷,和泰勒絲也算得上外貌匹配,廣大的粉絲都期待兩人早點確認好消息。泰勒的母親去年癌症 復發又發現有腦瘤,對抗病魔的過程很辛苦,喬適時扮演了穩定的力量,彼此的感情又更進一步,據傳泰勒的新作有喬擔任製作人的成品,彼此固然還沒真的結婚,已經產生了愛的結晶。