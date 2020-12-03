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華人巨星12/19線上開唱 「Our Hope」五力全開邀你觀賞

紐約訊
世界日報主辦、麥當勞獨家贊助播出的「五力全開 Our Hope線上演唱會」，將在12月19日美東時間晚上9 點，邀請五位華語歌壇巨星獻唱。(世界日報提供)
世界日報主辦、麥當勞獨家贊助播出的「五力全開 Our Hope線上演唱會」，將在12月19日美東時間晚上9 點，邀請五位華語歌壇巨星獻唱。(世界日報提供)

今年獨家專場的美國華人演唱會，由世界日報主辦、麥當勞獨家贊助播出的「五力全開 Our Hope線上演唱會」，邀請大家呼朋引伴在12月19日美東時間晚上9 點一起線上收看，觀賞五位華人巨星線上唱出新年新希望。

2020年，新冠肺炎疫情在全球各地肆虐，同時也對美國造成極大影響，在美華人除了感到生活不便外，也長期身心緊繃。為鼓勵美國華人走出疫情，邁向即將迎來的2021年，「五力全開 Our Hope線上演唱會」執行團隊，重金邀請華語歌壇巨星周興哲、林宥嘉、彭佳慧，以及YouTube歌手陳以桐(Jason Chen)、蔡恩雨(Pricilla Abby)，為大家開嗓獻唱，帶給華人聽眾全新希望。

本次線上演唱會卡司陣容堅強：周興哲是台灣最佳人氣的創作型歌手；林宥嘉除了有迷幻歌喉讓人陶醉，更多次入圍台灣金曲獎最佳國語男歌手獎；彭佳慧於2016年奪下第27屆台灣金曲獎最佳國語女歌手獎，也參加過中國「我是歌手」節目而擁有高人氣；Jason Chen陳以桐是紅遍美國大街小巷的YouTube歌手；蔡恩雨是全亞洲耳熟能詳的馬來西亞電音歌手，也在YouTube演唱後一舉成名。這是一場空前且不能錯過的線上演唱會，歡迎大家一起聆賞五位歌手唱出新希望。

獻唱之外，歌手們也大方承諾，只要上本活動官網並提前登記，即有機會獲得明星簽名周邊商品。周興哲大方送出自己的親筆簽名T恤、林宥嘉將送出自己的簽名小物、彭佳慧及2位YouTube歌手Jason Chen、蔡恩雨，也將提供他們親筆簽名的麥當勞T恤，等著送給美國的幸運華人朋友。

12月19日，邀請大家一起線上聆聽、迎接2021新希望，Our Hope線上演唱會網址：ourhope.worldjournal.com

華人 美國 YouTube

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