我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美股來到3叉路口 年底3種結局預先掌握

伊凡卡：華府檢方調查根本浪費納稅人稅金

佐佐木希丈夫道歉撇復出 為廁所偷腥謝罪

記者王郁惠／即時報導
渡部建為偷腥道歉，全程無淚被譙翻。圖／摘自TBS
渡部建為偷腥道歉，全程無淚被譙翻。圖／摘自TBS

日本女模佐佐木希的諧星老公渡部建6月初被爆殘障廁所偷歡、約泡劈腿多名女性後，3日晚上召開道歉記者會，記者會上他二度鞠躬道歉、眼眶無淚，傳他此次道歉是為了已錄好年底新春節目復出，他否認表示：「這次謝罪記者會是針對老婆，與在廁所作那種事情，造成大家觀感不好，很抱歉這麼晚才謝罪。」

道歉記者會上，防疫措施作足，渡部建戴著透明防飛沫口罩獨自出席，對著媒體二度鞠躬道歉，針對他在公共廁所偷歡、劈腿女性等爆料，他全盤承認，被問到為何選在公廁、為何事後給女方一萬日圓（約97美元）？他吱唔、啞口無言許久，才怯怯表示：「自己太笨了、太任性了，真的很抱歉。」

媒體指他將女性視為玩物，他則表示：「她們都是我交往過的女生。」並透露婚前就與許多女性保持肉體關係，還曾求問醫生自己是否有性依存症，但結論是沒有。

問到目前與老婆佐佐木希是否有離婚意願？他說：「完全沒有說離婚或不離婚，主要重新取得妻子的信賴。」記者會全長1小時39分鐘，由於傳他已錄好節目預計年底復出，尾聲他被媒體不斷逼問是否是為了節目才謝罪、節目是否已錄好了，他死不鬆口，最後才表示「復出沒有計畫」，雖一一回答記者犀利提問，但過程眼眶完全沒淚，頻頻拭汗且語帶保留，吸引14萬網友線上看，不少網友怒轟：「完全沒有悔意，麻煩就此引退！」

渡部建為偷腥二度鞠躬道歉。圖／摘自TBS
渡部建為偷腥二度鞠躬道歉。圖／摘自TBS

美元 防疫 日本

上一則

喬治克隆尼將迎60歲認老 自曝育兒糗事

延伸閱讀

「他不打我，我就不動手…」重慶女遭家暴19年 澆汽油燒死熟睡夫

「他不打我，我就不動手…」重慶女遭家暴19年 澆汽油燒死熟睡夫
離婚難！中國明年起需過5關、30天冷靜期

離婚難！中國明年起需過5關、30天冷靜期
235億分手費 中國疫苗大王杜偉民前妻登富豪榜

235億分手費 中國疫苗大王杜偉民前妻登富豪榜
黃俊捷否認劈腿 「前女友」再曝私密錄音

黃俊捷否認劈腿 「前女友」再曝私密錄音

熱門新聞

珍妮佛洛佩茲在IG秀出全裸性感美照。摘自IG

51歲天后全裸秀火辣身材 網友噴鼻血：無人可超越！

2020-11-26 14:50
成毅。（取材自微博）

2020新生代最佳演員 成毅、李現、肖戰居前三名

2020-11-27 02:24
章子怡（右）和章澤天（中）「雙章」合影，章子怡氣場顏值慘輸。（取材自微博）

章子怡同框奶茶妹妹 網：顏值氣場輸慘

2020-12-02 02:30
黃曉明、周冬雨分獲第33屆中國電影金雞獎最佳男、女主角獎。（ 中新社）

金雞獎／黃曉明稱帝 周冬雨成最年輕「三金影后」

2020-11-28 19:01
歐陽娜娜參加金雞獎典禮。擷自歐陽娜娜IG

歐陽娜娜長大了！開深V展露事業線 美哭網友

2020-11-30 16:35
成龍(左)參加一場小型商演，惹來議論。（取材自微博）

成龍落魄？ 商演舞台寒酸 獻花竟直接從地上撿

2020-12-03 02:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華人關注！S386法案參院過關 綠卡國籍配額 待協調終版

華人關注！S386法案參院過關 綠卡國籍配額 待協調終版
紐約上空神秘白光閃爆 巨響炸開「連加拿大都聽得見」

紐約上空神秘白光閃爆 巨響炸開「連加拿大都聽得見」
伊凡卡涉挪用川普就職大典款項 遭檢調詢問

伊凡卡涉挪用川普就職大典款項 遭檢調詢問
鬧僵！亞利桑納州長杜西拒接川普來電影片網路瘋傳

鬧僵！亞利桑納州長杜西拒接川普來電影片網路瘋傳
小伙與女網友打得火熱時安全套破了…嚇得趕忙就醫

小伙與女網友打得火熱時安全套破了…嚇得趕忙就醫