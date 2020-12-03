喬治克隆尼將迎60歲認老 自曝育兒糗事

喬治克隆尼(右)在科幻新片「永夜漂流」飾演科學家，與童星凱歐琳斯普林格爾(左)有不少精采對手戲。圖／Netflix提供

59歲喬治克隆尼最近帶來自導自演科幻新片「永夜漂流」，在片中飾演獨居北極的科學家，因地球災變而成為人類最後希望，他一改昔日俊美形象，頂著灰白頭髮及大鬍子，比較起過往的瀟灑模樣，造型較為不修邊幅，他接受台灣 媒體聯訪時則笑答：「我已經快60歲，無法演這些角色了吧。」

喬治克隆尼多次奪下「最性感男人」頭銜，但邁入耳順之年，自嘲也得服老，他6年前結束浪子生活，與英國律師艾默艾拉穆丁結婚，並育有一對龍鳳胎，由於他在「永」片中與世隔絕，被問及是否也有與妻兒「隔離」的經驗，他幽默回應：「常常有啊，我獨自剪輯電影時，就常常有與家人隔離的感覺。」

喬治提到從前照顧一對小孩的育嬰室，從前其實是他的專屬小酒吧，當爸前原本還有不時小酌的習慣，如今只能全心全意用來照顧小孩，他更自嘲自己年事已高，「等小孩不用包尿布的時候，可能就換我包了」，但言談間仍充滿著對家人的愛意。

喬治性格慷慨大方，近期受訪時還自爆曾親送14名好友100萬美金，感謝這些好友過往的幫助，他受訪時也再度證實此事，還不忘幽默表示：「這就是我在『永夜漂流』裡只能住在北極的原因，我破產了，我好寂寞啊。」逗趣言論引起全場媒體哄堂大笑，他隨後又補充：「但我現在無法給你們錢了，因為我結婚了。」

喬治過往就曾演過「地心引力」等科幻片，好友布萊德彼特、麥特戴蒙也曾主演科幻片，最近湯姆克魯斯 也將真正上太空 拍片，被問到是否也想挑戰上太空，他立刻爽快回應：「湯姆贏了，因為他真正上太空了。」微笑表示自己不會上太空，「我還有兩個小孩要照顧呢」。「永夜漂流」將於23日上線。