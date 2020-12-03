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羅志祥神隱8個月復出「愛情學分我不及格」

記者林士傑／綜合報導
羅志祥（小豬）成為「enya Fashion Queen時尚女王」12月號封面人物。(圖:enya Fashion Queen時尚女王提供)
羅志祥（小豬）成為「enya Fashion Queen時尚女王」12月號封面人物。(圖:enya Fashion Queen時尚女王提供)

台灣男星羅志祥（小豬）4月被舊愛周揚青起底爆料，形象跌落谷底神隱至今，Instagram動態從不更新到偶爾分享打高爾夫球或是潮牌資訊，外界猜測是一步一步為復出試水溫。近來他成為「enya Fashion Queen時尚女王」12月號封面人物，受訪過程再次向遭受傷害的人、社會大眾與粉絲們道歉，「愛情學分我是不及格，但工作領域我相信自己是一百分。我依舊會拿出滿分的我去迎向未來舞台上面臨的工作與挑戰。」

提及周揚青發文的當下，小豬表示震驚到腦中一片空白，「我想在那之前的一段時間，我的確是迷失了自己，是周揚青那篇微博文章打醒了我。看著這些文字，開始回顧之前的感情生活，一幕幕走過，我發現我真的錯了，還錯的那麼徹底。」他在第一時間致電周揚青道歉，明白再多的對不起都沒辦法彌補對周揚青的傷害，至今仍深感愧疚，他說：「很多事情是我做錯，它所帶來的後果也是我應該承受的。」

內文提到事情發生之後輿論一面倒，負面標籤化的字眼加諸於羅志祥之上，對此，小豬表示：「說真的，我之前已經習慣，從出道到現在，這樣子的聲音一直伴隨在我身邊，我本來就是個不喜歡幫自己說話的人，於是各種聲音也愈來愈多。」期間他一度難過到不知道該如何面對人，幸而友人帶著他一起打高爾夫球，加上媽媽的陪伴、開導之下，漸漸走出陰霾。

小豬前陣子替媽媽籌備62歲生日趴，他說：「今年的她依舊非常健康，這是作為兒子感到最幸福、最開心的事情，每一年我都會和媽媽一起去做身體檢查，就像是我們之間的約定，你要好好照顧你自己，我也會保證我身體健康，彼此都不擔心，這樣她也會放心我投入工作。」最後他說希望能將曾經犯下的錯誤，於今年好好做一個整理與收尾，演藝工作停擺約8個月，自己仍專注做好音樂作品與潮牌服飾，明年將用音樂重新出發。

羅志祥（小豬）預告明年要用音樂復出。(圖:enya Fashion Queen時...
羅志祥（小豬）預告明年要用音樂復出。(圖:enya Fashion Queen時尚女王提供)
羅志祥（小豬）坦言過去迷失了自我。(圖:enya Fashion Queen時尚...
羅志祥（小豬）坦言過去迷失了自我。(圖:enya Fashion Queen時尚女王提供)

周揚青 羅志祥 台灣

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