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「辣妹過招」男主角出櫃接受求婚 琳賽稱姐妹們仍友好

記者蘇詠智／即時報導
「辣妹過招」中的蕾西查伯（左起）、瑞秋麥亞當斯、琳賽蘿涵與亞曼達賽佛瑞。圖／摘自imdb
「辣妹過招」中的蕾西查伯（左起）、瑞秋麥亞當斯、琳賽蘿涵與亞曼達賽佛瑞。圖／摘自imdb

美國中學校園喜劇「辣妹過招」上映滿16年，琳賽蘿涵等主角早先還曾透過視訊會議「重聚」，勾起影迷無限回憶。影迷都很關心原班人馬能否再來個續集，琳賽表示大家都還維持不錯的互動，相信一定有機會再度攜手合作。

「辣妹過招」當年主打正在美國炙手可熱的琳賽蘿涵，扮演校園惡女的瑞秋麥亞當斯那時還沒走紅，演她身旁嘍囉的亞曼達賽佛瑞更離一線大牌有點遠，事隔多年，瑞秋和亞曼達都已成為A咖，反而琳賽因為大紅時鬧出太多負面新聞，演藝事業一落千丈，想要回到昔日的高峰，難度頗高，也難怪她會那麼希望「辣妹過招」原班人馬的續篇能夠落實。

同樣和那時大不同的還有扮演校草帥哥的強納森班奈，「辣妹過招」中他和琳賽有些感情對手戲，然而好萊塢早有傳他其實是同性戀者，經過數年來沒有公開承認性向、但業界早流傳甚廣有如公開的秘密後，強納森幾年前終於承認有交往男友。

近日強納森的男友詹姆斯范恩特別規畫驚喜求婚，還配合直播實況，沒有心理準備的強納森在看到詹姆斯掏出婚戒時，激動地掉眼淚，不僅一口答應，也在社群網站上發布了一堆照片，和粉絲分享喜悅。

強納森班奈（右）宣布訂婚，開心接受男友親吻。圖／摘自Instagram
強納森班奈（右）宣布訂婚，開心接受男友親吻。圖／摘自Instagram
強納森班奈（右）收到男友獻上的婚戒。圖／摘自Instagram
強納森班奈（右）收到男友獻上的婚戒。圖／摘自Instagram
強納森班奈（中）在「辣妹過招」被兩位女主角包夾。圖／摘自imdb
強納森班奈（中）在「辣妹過招」被兩位女主角包夾。圖／摘自imdb

美國 社群網站 視訊會議

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