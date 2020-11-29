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「鬼滅之刃」結局單行本將問市 首刷395萬本傳為致敬「航海王」

記者蔡佩芳／台北報導
《鬼滅之刃》宣傳照。 圖／木棉花提供
《鬼滅之刃》宣傳照。 圖／木棉花提供

在日本、台灣都刮起旋風的動漫「鬼滅之刃」即將在12月4日發行最後一集、第23卷。據日媒東京Sports報導，第23集首刷將印製395萬本。至於為什麼是395萬本，傳出是為了尊重「偉大的前輩」、動漫「航海王」，不改寫「航海王」首刷400萬本的紀錄。

東京Sports報導，12月4日還將同步發行「鬼滅之刃外傳」，首刷100萬本，將創下周邊作品首刷百萬的紀錄。「鬼滅之刃」漫畫包括單行本、電子書在內，目前累計發行量已超過1.2億本。

報導指出，依照目前「鬼滅之刃」火紅的程度，首刷400萬本不成問題，為什麼選擇只印製395萬本？

一大型出版社主管指出，首刷通常是經由分析市場研究和經銷商訂單後決定，或許「鬼滅之刃」完結篇也是這樣決定首刷數量。另一方面，也有另一出版社人員指出，為了創造話題，首刷定在395萬本，加印銷售突破400萬本時，可以再次創造話題，營造熱銷的氛圍，是很聰明的做法。

根據目前為止的銷售紀錄，首刷銷售冠軍是「航海王」系列2012年8月發行的第67集，寫下405萬本紀錄。「航海王」64至66集首刷也有400萬本。因此，網路上也傳出一種說法，認為「鬼滅之刃」完結篇首刷敲定395萬本，可能是顧慮到「偉大的前輩」。畢竟，在目前空前的狂熱氣氛下，「鬼滅之刃」完結篇應該可以有更好的銷售成績。

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