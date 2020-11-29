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蔡依林巡迴最終場秀美胸叉型罩貼 小S性感同台尬舞

記者許晉榮／即時報導
蔡依林化身「血紅艷后」。圖／凌時差提供
蔡依林化身「血紅艷后」。圖／凌時差提供

Jolin蔡依林的「Ugly Beauty」世界巡演高雄站最終場，29日邀來「IPSS」小S壓軸登場，Jolin化身為性感「血紅艷后」與小S同台尬舞，小S輸人不輸陣說：「這次難得同台，造型上當然要讓大家覺得可以跟Jolin媲美，我只能說我就是盡量展現身材優勢，其他就不多說！」兩人還大玩女女親吻。

這場「國際蔡」」與「國際巨星」的世紀對決，早於11月初Jolin就向小S提出邀請，小S二話不說把時間留下：「我接到電話真的是一秒答應！」

不過才開心沒幾天，小S骨子裡的「小孬孬」又竄出，她透露因為想求好，竟莫名緊張甚至恐慌症發作，她說：「原本想說還有快1個月時間練習，準備期應該算充裕，但一想到這是第一次跟Jolin同台演出，才興奮3天後就開始恐慌，還一直碎念『舞蹈影片呢？舞蹈影片在哪？我要練習，我要練舞，快一點！』搞得身邊人也都超緊張！」

她坦言開唱前不斷打給Jolin討論細節：「原本我提議跟Jolin先來個尬舞橋段再接一段『呸PLAY』熱舞，因為我很想跳這種有一點賤賤的舞步，沒想到她竟幽幽說『姐不好意思，那個是我的壓軸！』意思是說她想一個人唱！」後來幾經討論才決定以節奏明快的「MR.Q」同台，小S嘴角不禁上揚說：「可以尬舞很High又比較容易上手的，這首歌是很好的選擇！」

儘管檯面上小S總愛跟Jolin抬槓，但私下的她卻非常欣賞Jolin，她形容Jolin為「悶騷的大藝術家」，「這次接到Jolin邀約非常開心，因為她是我非常欣賞的藝人，看着她表演，覺得她一路走來愈來愈有氣勢，連我都不得不佩服，她真是一位巨星！」話鋒一轉，她不改幽默犀利本性：「但我沒法說她是『國際巨星』，因爲這4個字已被我申請專用了。」

蔡依林化身「血紅艷后」。圖／凌時差提供
蔡依林化身「血紅艷后」。圖／凌時差提供
蔡依林化身「血紅艷后」。圖／凌時差提供
蔡依林化身「血紅艷后」。圖／凌時差提供
蔡依林化身「血紅艷后」。圖／凌時差提供
蔡依林化身「血紅艷后」。圖／凌時差提供
蔡依林化身「血紅艷后」。圖／凌時差提供
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