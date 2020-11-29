員工領3.5萬美元月薪！吳宗憲喊出超狂年終「42個月」

吳宗憲開心報告公司業績狂飆。圖／中天提供

吳宗憲29日到中天錄「小明星大跟班」，開心分享摔車傷勢已經幾乎痊癒。他內心難捨小鬼，依舊直呼心痛。不過他的公司「容易文創」的雙11業績驚人，台灣 庫存幾乎全部售罄，讓他喊出準備比照台積電 ，發出42個月年終獎金。

吳宗憲在雙11期間大力促銷，多項商品全都銷售一空，藍芽喇叭甚至斷貨3個月。他犒賞員工不手軟，自豪光是海豚吸塵器部門，就有7、8名員工月薪百萬(新台幣，下同，約3.5萬美元)。「我們公司在疫情 時刻，是唯一有加薪的，員工是公司最重要的資源。」他甚至想要比照台積電，希望能發出42個月的年終。

雖然受疫情影響，容易文創還沒決定要不要辦尾牙，但吳宗憲已經決定，就算不辦尾牙，一千多萬元的活動費用也絕對會回饋給員工。至於他的尾牙主持場次，目前僅有台中一場。吳宗憲坦言因為價碼過高，往年都跑大陸等海外主持尾牙，今年留在台灣挺台中好友，也歡迎其他廠商邀約，透露酬勞價錢好商量。

女兒Sandy吳姍儒也工作滿檔，吳宗憲透露吳姍儒今年「心情比較累」，每天都忙於工作，需要適度時間休息。他理解女生到了某個環節不免遇到瓶頸，不是工作表現而是心情上，希望女兒能多加油，大家可以一切都好。

昨正值小鬼37歲冥誕，吳宗憲原本不想多談，最後還是在社群平台發文追思。他今直言：「傷還是很痛、心也痛。」 尤其是想起小鬼在錄「綜藝玩很大」時，拿手機隨意拍的影片，更讓吳宗憲非常難受。好在他有及時向小鬼說「我愛你」，「他最後的擁抱也是跟我，我們在花蓮，2個神經病莫名其妙在大樹下，錄完影全身髒兮兮對到眼，我們在太陽下緊緊擁抱10幾秒。」如今吳宗憲只遺憾，沒能和小鬼一起去打球，教他認識什麼是高爾夫球。