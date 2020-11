「星際大戰」黑武士 大衛鮑羅斯過世 享壽85歲

Bowington Management的Twitter宣布,在電影 「星際大戰」(Star Wars)中飾演第一代黑武士的大衛鮑羅斯(David Prowse)過世,享壽85歲。

黑武士(Darth Vader)是「星際大戰」系列電影中最有名的反派,其劇中最有名的台詞是黑武士對路克天行者說:「我是你的父親」。

大衛鮑羅斯拍戲前是一位健美先生,因為黑武士在劇中的設定非常高大,因此由大衛鮑羅斯演出。有一段時間中,外界並不知道黑武士是由大衛鮑羅斯飾演。

It's with great regret and heart-wrenching sadness for us and million of fans around the world, to announce that our client DAVE PROWSE M.B.E. has passed away at the age of 85. #DaveProwse @starwars #DarthVader #GreenCrossCodeMan #iconic #actor #bodybuilder #MBE pic.twitter.com/dL2RmdIqg8