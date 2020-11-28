金雞獎／黃曉明稱帝 周冬雨成最年輕「三金影后」

黃曉明、周冬雨分獲第33屆中國電影金雞獎最佳男、女主角獎。（ 中新社）

第33屆中國電影 金雞獎28日晚在福建廈門揭曉。陳可辛執導的《奪冠》斬獲最佳故事片獎、最佳編劇獎、最佳攝影獎三個獎項，成為當晚最大贏家。而28歲的女星周冬雨憑電影《少年的你》獲金雞獎最佳女主角，成為繼周迅、章子怡後第三位三金（金馬、金雞、金像）大滿貫得主。

周冬雨發表獲獎感言稱：「昨天表彰大會我已經非常開心了，為了多開心一會兒，我說要和提名證書和獎盃一起睡，現在它們還在床上躺著呢，它們一定不敢相信還有這兩位大哥等著呢。都說醜小鴨變白天鵝，我這隻小黃鴨也能變成金雞。」

被問到成為90後第一個三金影后大滿貫的心情，周冬雨笑稱「現在已經有四個兄弟(獎盃、表彰證書等)陪我睡了」。

黃曉明今年得了百花影帝，又獲金雞影帝，還成為第一個二封金雞影帝的人，他表示非常感恩，「感恩我們這麼好的國家，把疫情控制得這麼好——我是真心的，不然金雞大家都沒辦法來參加了。」

【第33屆金雞獎主要得獎名單】

最佳男主角獎：黃曉明《烈火英雄》

最佳女主角獎：周冬雨《少年的你》

最佳男配角獎：印小天《烈火英雄》

最佳女配角獎：袁泉《中國機長》

最佳故事片獎：《奪冠》

評委會特別獎：《我和我的祖國》

最佳導演 獎：王瑞《白雲之下》

最佳編劇獎：張冀《奪冠》

終身成就電影藝術家：丁蔭楠、趙煥章、金迪