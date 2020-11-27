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「六人行」馬修派瑞訂婚！未婚妻才29歲

記者蘇詠智／綜合報導
馬修派瑞（左）和29歲的女友莫莉已訂婚。(取材自推特)
馬修派瑞（左）和29歲的女友莫莉已訂婚。(取材自推特)

至今依舊受到美國觀眾喜愛的經典喜劇「六人行」（Friends），主角群之中外形變化最明顯、八卦小報多次唱衰他健康狀況的馬修派瑞(Matthew Perry)，傳出與29歲女友莫莉赫維茲(Molly Hurwitz)訂婚的好消息，莫莉比他小22歲，是文學經紀人，兩人從前年開始約會，去年底公開同進同出，到今年西洋情人節，莫莉終於承認彼此交往中。

馬修開心表示：「是我想要訂婚的，幸好這次我正在和地表上最好的女人約會。」馬修曾經和「海灘遊俠」（Baywatch）性感女星雅絲敏布利斯(Yasmine Bleeth)交往，之後則是和茱莉亞羅勃茲(Julia Roberts)約會，茱莉亞因此在「六人行」客串亮相，但馬修和她終究沒結果。過去幾年，馬修曾和影集「性愛大師」》（Masters of Sex）女主角麗茲凱普蘭(Lizzy Caplan)交往，一度被外界看好，最後仍分手。

馬修派瑞（左）在「六人行」舉辦過婚禮。(取材自IMDb)
馬修派瑞（左）在「六人行」舉辦過婚禮。(取材自IMDb)

「六人行」曾讓馬修和寇特妮考絲(Courteney Cox)的角色舉行婚禮，他雖然演過新郎，戲外卻始終單身，直到碰上莫莉，才真的有可能結婚。馬修曾經有酒癮、藥癮，身體健康受到影響，身形更比「六人行」時大為走樣，八卦刊物稱在「六人行」卡司團聚正式開錄前，馬修被勒令要趕快減肥，免得上鏡頭會讓粉絲幻滅。

馬修派瑞現在的樣子與「六人行」時期差異很明顯。(路透資料照片)
馬修派瑞現在的樣子與「六人行」時期差異很明顯。(路透資料照片)

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