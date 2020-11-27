梅莉史翠普、妮可基嫚年度壓軸 「畢業舞會」賣力獻唱

「畢業舞會」劇照。圖／Netflix提供

年度最動人電影 壓軸登場！好萊塢 資深製作人萊恩墨菲(Ryan Murphy)執導的Netflix原創電影「畢業舞會」(The Prom)，集結奧斯卡影后梅莉史翠普(Meryl Streep)、妮可基嫚(Nicole Kidman)同台飆歌飆舞又飆戲，該片今天 (11/27)發布正式預告揭曉更多精彩劇情：好萊塢影帝影后在片中化身當紅舞台劇 演員，不辭辛勞飛到美國小鎮，以實際行動力挺一對同志情侶參加他們人生最重要的畢業舞會！時隔多年再展美妙歌喉的「梅姨」梅莉史翠普，在片中巨星魅力大爆發，不論是在華麗的紐約百老匯大道還是平凡的高中體育館，都成為她一展身手的表演舞台，劇組更找來500位舞者一同尬舞，打造影史上最精彩壯觀的舞會場面，為全片帶出動人高潮，可說是好萊塢獻給每一位同志最動人的一封情書。

這部以LGBTQ族群為主角的電影「畢業舞會」，故事描述一位住在美國印第安納州的17歲女高中生艾瑪，為了想邀請心儀的女生參加畢業舞會，竟引發校內軒然大波，家長會更群起反彈，阻止她參加舞會。此時，一群來在紐約百老匯的舞台劇演員，突然現身在這所默默無名的高中校園，準備帶來天翻地覆的大改變。該片是好萊塢女星妮可基嫚睽違11年後再度演出歌舞喜劇，這次她帥氣帶領500位舞者齊聚晚會表演，為熱鬧舞會揭開序幕。而在片中能歌善舞的奧斯卡影后梅莉史翠普，則在開拍前閉關長達3個月，認真磨練舞技及歌喉，超敬業態度讓導演萊恩墨菲十分佩服，還開玩笑分享：「我人生最緊張的時刻，就是當著梅莉史翠普的面喊『卡！』，然後請她重來一次！」。

有趣的是，促成電影「畢業舞會」拍攝契機，其實源自導演萊恩墨菲的童年遺憾。如今已公開出櫃的他，回憶自己第一次看《畢業舞會》舞台劇時哭地唏哩花啦，劇中角色因性向不被所愛的家人、朋友接受而飽受困擾，有著同樣心路歷程的他心想：「如果我小時候能看到這部電影該有多好！」。他為了不讓更多年輕世代有著相同遺憾，決定將這部以LGBTQ族群為主角的舞台劇拍成電影，讓全球更多人都能觀賞。為此他趕緊向兩位最想合作的影后：梅莉史翠普、妮可基嫚發出邀請，沒想到行程滿檔的兩人聽從他的推薦，火速撥出空檔欣賞舞台劇，結果也被劇情深深打動，立刻答應接演該片，更積極參與製作、投入大量心力，只為一起拍出這部能感動人心的電影。這部由好萊塢群星主演的Netflix原創電影「畢業舞會」將於12月11日上線。