我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

痠痛、發冷、頭疼…專家： 疫苗副作用 CDC應示警

川普特赦火雞曾調侃「拒承認敗選」一語成讖

碧昂絲笑傲葛萊美獎入圍9項 BTS首入圍引發韓網暴動

記者陳建嘉／台北報導
碧昂絲今年推出新專輯「BLACK PARADE」入圍9項葛萊美獎成為大贏家。（取材自Instagram）
碧昂絲今年推出新專輯「BLACK PARADE」入圍9項葛萊美獎成為大贏家。（取材自Instagram）

第63屆葛萊美獎將於明年1月如期舉行，天后碧昂絲（Beyonce）今年推出新專輯「BLACK PARADE」入圍9項成為大贏家，泰勒絲（Taylor Swift）、杜娃黎波（Dua Lipa）以及羅迪里奇（Roddy Ricch）則分別以6項提名並列第二，再來是入圍4項的小賈斯汀（Justin Bieber）、怪奇比莉（Billie Eilish），值得關注的是南韓夯團「防彈少年團」也首度入圍葛萊美「最佳流行组合」，掀起南韓網路一陣轟動，迅速登上話題排行榜。

碧昂絲新專輯「BLACK PARADE」獲得包括年度歌曲、年度唱片製作等9項提名，關注種族、社會議題，好評不斷，讓她開創流行抒情之外的嶄新道路，而無預警突然發專輯的泰勒絲也有大好評，但意外的是在全美音樂獎拿下多項獎的威肯（The Weeknd），竟在葛萊美獎入圍掛蛋，引起外界一陣譁然。

防彈少年團也即時將喜訊傳到推特上，而先前SUGA閔玧其才說「下個目標是葛萊美」，沒想到就順利入圍，他們早先才在全美音樂獎拿下最受歡迎流行／搖滾團體或雙人組、年度社群藝人等大獎，如今屢創佳績，讓所有人都很開心。

防彈少年團曾擔任葛萊美獎頒獎人，如今也入圍獎項。（圖：遠傳friDay影音提供）
防彈少年團曾擔任葛萊美獎頒獎人，如今也入圍獎項。（圖：遠傳friDay影音提供）

入圍 碧昂絲 提名

上一則

女藝人丁小芹賣假包判刑2年半 今天發監

延伸閱讀

珍妮佛洛佩茲表演抄襲碧昂絲？她甩流言素顏見網友

珍妮佛洛佩茲表演抄襲碧昂絲？她甩流言素顏見網友
全美音樂獎 大贏家泰勒絲拍短片暗嗆小賈斯汀

全美音樂獎 大贏家泰勒絲拍短片暗嗆小賈斯汀
BTS包下蠶室勁歌熱舞 大手筆參與全美音樂獎盛會

BTS包下蠶室勁歌熱舞 大手筆參與全美音樂獎盛會
莫子儀首度入圍成功封金馬影帝 「六致」謝詞催淚

莫子儀首度入圍成功封金馬影帝 「六致」謝詞催淚

熱門新聞

網友曬出楊冪（中）、劉詩詩（左）和陳偉霆（右）同框熱聊的照片。（取材自微博）

楊冪罕見同框劉詩詩 網友吐槽：髮際線令人著急

2020-11-20 02:22
李沁傳出不打算參演「慶餘年2」。（取材自微博）

暴紅漲片酬？李沁傳遭踢出「慶餘年2」

2020-11-16 02:05
粉絲慶祝劉文正68歲生日。（取材自微博）

劉文正神隱29年露面了？近照曝光卻是靠它…

2020-11-18 02:27
唐嫣被質疑拖了「燕雲台」後腿。（取材自微博）

只會演少女？唐嫣挨批拖累「燕雲台」口碑

2020-11-21 02:26
辜莞允婚禮穿搭超性感。擷自辜莞允IG

出席婚禮大露「東西半球」挨轟 女星：有跟新娘報備

2020-11-22 11:21
白靈笑稱隔離生活相當瘋狂。記者陳建嘉攝

白靈走紅毯不怕走光拒胸貼 爆「花花公子」過往趣事

2020-11-19 14:52

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘

歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘
她最像妙麗！英高中生激似艾瑪華森 粉絲驚呼分不出來

她最像妙麗！英高中生激似艾瑪華森 粉絲驚呼分不出來
民宅變魚塭！洪水退去後 他驚見數千隻魚在家裡游

民宅變魚塭！洪水退去後 他驚見數千隻魚在家裡游
他，勒死老婆帶遺體自首 她，突然醒來為夫求情

他，勒死老婆帶遺體自首 她，突然醒來為夫求情
疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點

疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點