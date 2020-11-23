防彈少年團領軍 「Mnet亞洲音樂大獎」改全球線上播映

BTS可望在MAMA典禮上得獎。圖／遠傳friDay影音提供

「Mnet亞洲音樂大獎」(MAMA)今年雖遇疫情 攪局，依然照常舉辦，典禮將以「NEW-TOPIA」為主題，傳達在無接觸的新常態時代，用擴張的音樂力啟動新世界，並採全線上頒獎形式，讓全球韓樂迷都能共襄盛舉。

每年「MAMA」大獎入圍 名單都備受矚目，今年由橫掃全球頒獎典禮的「BTS」防彈少年團、人氣男團EXO、 NCT等大戰最佳男團寶座；最佳女團則由近來推出新專輯的大勢團TWICE、BLACKPINK、MAMAMOO等一較高下，最終得獎名單鹿死誰手是典禮一大看點。

粉絲期待的首波出席表演名單也已搶先公布，包括「BTS」防彈少年團、TWICE、SEVENTEEN、NCT、IZ*ONE、MAMAMOO、MONSTA X、GOT7等，都將登上今年MAMA舞台，是否有特別舞台演出令人期待。值得注意的是，YG娛樂今年推出的12人新男團TREASURE也確定會出席「2020 MAMA」，並擔任表演嘉賓，這是繼2015年BIGBANG、2NE1和iKON出席「MAMA」後，時隔5年，再有YG娛樂旗下藝人登台，被視為雙方破冰契機，粉絲也敲碗希望師姊團BLACKPINK能跟隨腳步出席典禮。