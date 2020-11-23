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「后翼棄兵」女主角自認長得怪、不漂亮 拒看大銀幕？

記者蘇詠智／即時報導
安雅泰勒喬伊因「后翼棄兵」大受歡迎。圖／摘自imdb
安雅泰勒喬伊因「后翼棄兵」大受歡迎。圖／摘自imdb

正在全球發燒的Netflix迷你影集「后翼棄兵」，女主角安雅泰勒喬伊是不少觀眾心目中的「精靈系」美女，她卻直呼自己長得不漂亮、很奇怪，一點也沒有演電影主角的條件！

安雅的藝壇行情隨著「后翼棄兵」大紅而持續走高，她接受訪問時卻說道：「我從來沒有，我也不覺得我有可能會認為自己長得漂亮。我不覺得我有上電影的條件，這樣說可能很可悲，我的男朋友也警告過我，別人會認為我根本做作到噁心才講這種話，但我真的以為我長得很奇怪。」

對於自己長相的獨特看法，令安雅不考慮去戲院看自己的電影，會在片子上大銀幕前就過目，妙喻：「當我本人最大的美好，就是我不需要看到自己的臉。」今年春天安雅曾有珍奧斯汀經典名著改編的電影「艾瑪」推出，她在接拍時卻超恐慌：「我想我是第一個醜『艾瑪』，我根本不可能辦得到，因為這部片第一句台詞就是『我漂亮、聰明又有錢』。」

所幸，安雅對自己的想法不代表觀眾對她的看法，「艾瑪」的迴響不一定比葛妮絲派楚「艾瑪姑娘要出嫁」遜色，「后翼棄兵」裡她的復古風裝扮也被大讚有型、搶眼，往後發展不可限量。

安雅泰勒喬伊（右）自嘲是醜「艾瑪」。圖／摘自imdb
安雅泰勒喬伊（右）自嘲是醜「艾瑪」。圖／摘自imdb
安雅泰勒喬伊覺得自己長相奇怪。圖／路透資料照片
安雅泰勒喬伊覺得自己長相奇怪。圖／路透資料照片

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