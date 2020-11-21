最高齡影后！陳淑芳封后抱金馬獎座「好重」不漲價

第57屆金馬獎頒獎典禮在國父紀念館舉行，最佳女主角由《孤味》陳淑芳獲得，現場分享幸運小物。記者林伯東／攝影

第57屆金馬獎影后揭曉，陳淑芳拿下女配角後，再度「孤味」拿下女主角獎，拍戲63年，首度入圍 金馬一口氣擒雙馬，她驚訝到張大嘴，頻喊：「謝謝，感謝金馬，謝謝評審團，沒想到會再上台，想都沒想過，謝謝導演 ，給了我這麼好的角色。」

陳淑芳拿下金馬影后，補充先前得獎沒講到的話，表示：「我是國立藝專沒畢業的第一屆。」笑言據說自己的入圍，一度讓評審陷入爭執，還聽說有人說「不要給陳淑芳，她那麼老了，給新人好了」，但最終她還是以「孤味」拿下金馬影后，並稱第一次入圍金馬、走紅毯，第一次來到國父紀念館，內心雖害怕，但拿獎後走到後台受訪，才發現「國父紀念館非常非常美」，意味著表演路一路走來終於苦盡甘來。

才剛拿下最佳女配角，陳淑芳又以另一部「孤味」獲得影后。記者季相儒／攝影

以「孤味」台灣 傳統母親拿下影后，陳淑芳表示，這個獎代表「孤味」全體家人，再開玩笑：「沒想到我年紀這麼大了，你們還折騰我，讓我拿這麼重的獎。」手舉金馬獎座，頻呼「好重」，但立刻笑說：「重規重，我還是要抱緊緊。」特別還感謝侯孝賢導演，表示當初因離婚從澳洲回台時，侯導甚至對她說：「怕什麼！女人離婚有什麼了不起，你就回來啊！」提到自己得獎的兩部片「親愛的房客」、「孤味」目前正上映中，陳淑芳力催票房，表示「孤味」已破6千萬，將親自炸蝦捲請大家吃，另外她再加碼，若破一億， 徐若瑄將穿圍兜兜賣蝦捲，陳淑芳再度強調得影后後「絕對不漲價」。

(影音來源：myvideo 影音隨看 YouTube 頻道)