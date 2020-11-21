金馬57／「情人節」奪5獎最大贏家 金馬獎值得影迷珍惜

第57屆金馬獎頒獎典禮在國父紀念館舉行，陳淑芳（左）以《孤味》換頒最佳女主角，在片中飾演年輕的她的于子育（右）一同上台分享喜悅。記者季相儒／攝影

華人 影壇盛事—第57屆金馬獎頒獎典禮，不畏新冠肺炎衝擊照常舉行，81歲的陳淑芳演戲超過一甲子，以「孤味」和「親愛的房客」不但連奪最佳女主、女配角雙料大獎，也成為金馬獎史上這兩項獎的最高齡得主新紀錄創造者，影帝則是和她在「親愛的房客」有精彩對手戲的莫子儀。陳玉勳「消失的情人節」拿下最佳影片與編導等5項獎，成為最大贏家。

陳玉勳以《消失的情人節》獲頒最佳原著劇本。記者季相儒／攝影

近年來金馬獎堪稱「關關難過關關過」，去年碰到政治情勢造成兩岸電影 獎同夜大拼場，金馬獎挾台灣 、星馬眾名導的精彩作品盡出之勢，仍交出亮眼的得獎名單。今年則遇見打擊全球影業的新冠肺炎，各大影展、影視頒獎等不是被迫取消典禮，就是只能在沒有台下觀眾的情況頒發，使得除台下來賓大都戴上口罩外幾乎沒有太大改變的金馬獎典禮更顯難能可貴。尤其從日本而來的坎城影名導是枝裕和，介紹終身成就獎得主侯孝賢時，坦言就算隔離四周都願出席、稱自己像是侯的另一個兒子，氣氛極為動人，令台灣影迷感恩擁有受到崇敬的大師、維持金馬獎頒獎典禮的高度。

疫情影響人心，觀賞喜劇片讓人放鬆、找到奮鬥的勇氣，描述平凡人生中奇幻浪漫的「消失的情人節」成為今年的最大贏家，正是評審認同片子給予觀眾滿滿正能量的肯定。感人落淚文藝電影則讓大家同聲一哭、宣洩心中的鬱悶，因此「親愛的房客」、「孤味」演員傑出表現亦受到獎勵。除了台灣本地推出的優質佳作，來自馬來西亞、令人驚豔的「南巫」，以及新加坡出品的高水準商業喜劇「男兒王」同樣沒被評審忽略，再次證明金馬獎只論影片好壞而不管地域或是國籍，仍然是華人區含金量最高的電影榮耀。

（影音來源：myVideo影音隨看 YouTube 頻道）