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「圍棋女神」黑嘉嘉 將露美背出席金馬獎

記者陳建嘉／即時報導
黑嘉嘉。圖／種子音樂提供
黑嘉嘉。圖／種子音樂提供

「圍棋女神」黑嘉嘉受邀擔任第57屆金馬獎入圍最佳劇情長片「消失的情人節」引言人，將於本周六（21日）獻出紅毯處女秀，與「消失的情人節」劇組一起走紅毯，首次參與金馬盛宴，她坦言最怕在星光大道上踩到禮服跌倒，她說：「因為我從小就很容易跌倒，去年搭機時曾在下飛機時馬上跌倒，甚至還發生過一週跌倒３次的慘痛經驗」。

為了避免「惡夢成真」，黑嘉嘉會避開女藝人最愛的細跟高跟鞋，挑選粗根的美鞋走紅毯，並在典禮前實穿練習，培養鞋感與台步，避免跌倒情況發生。

星光大道向來是各家爭奇鬥豔的主戰場，每位步上金馬紅毯的藝人全身的行頭都是大家關注的焦點，受邀出席典禮者無不使出渾身解數展現出自己時尚完美的一面。黑嘉嘉天性謹慎而低調，她謙虛表示自己不是入圍者，很榮幸能受邀以引言人身份出席頒獎典禮，所以不宜鋒芒畢露搶人風采，因此這次準備禮服的準則十分簡單：「自在舒適、優雅好看」8字訣。

她平日便十分喜歡黑色，覺得黑色相當優雅，也是重大場合時尚的表徵，試穿過多套禮服後，最後她選擇知名台灣設計師詹朴為她準備的黑色露背禮服，搭配法國頂級珠寶Van Cleef & Arpels梵克雅寶Alhambra全鑽耳環、戒指及腕錶，穿上香奈兒真絲羅鍛瑪莉珍高跟鞋走紅毯。

黑嘉嘉不特別追求展露身材曲線的紅毯禮服，但這次設計師為她精心挑選的禮服，放進露背的巧思設計，來展現黑嘉嘉典雅高貴的另一面，穿上這件禮服也將成為她首次在公開場合露背。

為了不辜負設計師的禮服巧思，在鏡頭前展露最佳美背，黑嘉嘉增加自己的運動量，除了每周上健身房運動，在家也勤練瑜珈和重點鍛鍊，同時執行時下最風行的「168斷食法」，在8個小時內進食三餐，16小時空腹禁食，務求頒獎典禮前控管飲食鍛練出良好體態。

黑嘉嘉這次將上台為自己參與演出的「消失的情人節」擔任引言人，這幾天她積極背稿，她表示：「自從拿到引言詞後，我每天都在默念，現在已經背起來了，之後也會去典禮現場事前彩排，讓我提早熟悉環境減輕緊張程度，希望到時能流暢順利唸出引言詞」。「消失的情人節」入圍金馬獎11項提名，首次參與演出的電影獲得好評，黑嘉嘉非常開心能獲得大家的認可和喜歡，被問到有沒有最希望誰獲獎，她表示：「最希望大霈姐能得最佳女主角獎，因為她在片中真的演得非常好。」

黑嘉嘉。圖／種子音樂提供
黑嘉嘉。圖／種子音樂提供
黑嘉嘉。圖／種子音樂提供
黑嘉嘉。圖／種子音樂提供
黑嘉嘉。圖／種子音樂提供
黑嘉嘉。圖／種子音樂提供

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