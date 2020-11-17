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超大方！庫隆尼證實 曾送14摯友每人1個百萬現金皮箱

記者胡玉立／綜合報導
影星喬治庫隆尼證實，他曾在2013年邀請14位摯友到家裡共進晚餐，當場送給每個朋友裝滿了100萬元現鈔的手提箱。（路透資料照片）
影星喬治庫隆尼證實，他曾在2013年邀請14位摯友到家裡共進晚餐，當場送給每個朋友裝滿了100萬元現鈔的手提箱。（路透資料照片）

影星喬治庫隆尼(George Clooney)證實，他曾在2013年邀請14位摯友到家裡共進晚餐，當場送給每個朋友一人一個裝滿了100萬元現鈔的手提箱。當時的他，完全未想到後來會成家生子。

這位59歲的奧斯卡獎得主在接受GQ年度人物專訪時，回憶當年慷慨贈金之舉說道：「我只是想，要是我被公車撞了，他們都會被列入我的遺囑裡，那我幹嘛要等公車撞了才做呢？」

喬治庫隆尼還說，他想這樣做，是因為那時他沒有老婆小孩，也從未想過會成家。喬治庫隆尼2013年送給14名好友每人100萬元後，2014年與知名人權律師艾瑪．阿拉穆丁(Amal Alamuddin)結婚，2017年並生下一對雙胞胎。

最早在媒體上透露此事的人，是喬治庫隆尼摯友、與他共創龍舌蘭烈酒品牌卡薩米戈斯(Casamigos)的商業夥伴格伯(Rande Gerber)。他說，喬治庫隆尼把他的好友全找到家裡吃晚餐，給大家一人一個手提箱，每個箱子裡都有100萬元現金。喬治庫隆尼除了證實此事，並透露手提箱品牌是Tumi。

喬治庫隆尼解釋：「這些傢伙35年來，分別以某種方式幫助我。我破產時，他們讓我睡在他們的沙發上、借給我錢。這些年來，當我需要幫助時，他們幫我，我也幫他們。沒有他們，就沒有今天的我。」

但喬治庫隆尼同時承認，他的妻子艾瑪完全動搖了他的世界；「我以為我永遠不會結婚，不會有小孩。我工作、朋友很多，生活很充實，我過得很好。直到我遇到艾瑪，我才知道自己有多不完整。」

他說：「我這才發現，『哦，原來，有個巨大的空白一直在那兒。我從來不曾處在一個別人的人生比我自己更重要的境地；然後，又多了另外兩個小的要把他們養大。」至於艾瑪，她曾在2018年向「時尚」(Vogue)雜誌表示，愛上庫隆尼是「世界上最自然的事」。

喬治庫隆尼贈送14名好友一人100萬元的事被證實後，引發熱烈迴響。還有網友熱切討論，一人100萬元的高額贈與，是否需要申報納稅？

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