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不是凱特！梅根的假想敵其實是「她」？ 一心只想贏

記者蘇詠智／即時報導
梅根遭美國雜誌形容為「超想紅」，又想要靠知名度大賺一筆。圖／路透資料照片
梅根遭美國雜誌形容為「超想紅」，又想要靠知名度大賺一筆。圖／路透資料照片

英國皇室成員間的愛恨情仇深受各方矚目，尤其威廉、哈利兩位王子及各自的妻子凱特、梅根，應該是至親手足，卻有濃厚的心結，外界都好奇到底誰虧待了誰？不過歐美八卦刊物不太惹得起未來的英國國王、王后—威廉與凱特，只能拚命在哈利和梅根身上做文章，且梅根曾經對英國八卦刊物提告，使得小報更是視她如仇，拚命破壞她的形象，關於她的報導，十之八九都偏負面。

連美國的雜誌都對梅根沒太多好話，最新「Life&Style」封面標題打出「超想紅的梅根對金卡戴珊病態執迷」，指她對金卡戴珊過度關注，認為自己沒理由不能賺得比對方還多，反正「與卡戴珊一家同行」快要結束，剛巧有空缺讓她卡位，她打算和哈利開新的真人秀，實現她「擠下金卡戴珊」的目標，該雜誌甚至指梅根還想打肉毒桿菌或是微整形，讓自己看起來更像金卡戴珊。然而金卡戴珊輕鬆面對酸民的率性，是梅根怎麼樣也學不來，她就是會對酸言酸言感到不滿，這點哈利也很為難，因為哈利雖然並不討厭金卡戴珊，卻也沒那麼對她有病態的迷戀，並沒有很想跟梅根瞎起鬨。

對此，專門打臉八卦的網站反駁，梅根已經強調過自己絕對不會去拍真人秀，也不會讓兒子亞契變成真人秀主角，八卦刊物再怎麼瞎掰，都無法改變梅根的心意。

梅根被八卦刊物指想取代金卡戴珊的「真人秀女王」地位。圖／摘自Life&Style
梅根被八卦刊物指想取代金卡戴珊的「真人秀女王」地位。圖／摘自Life&Style
金卡戴珊是最會炒話題的真人秀女王。圖／路透資料照片
金卡戴珊是最會炒話題的真人秀女王。圖／路透資料照片

梅根 哈利 八卦

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