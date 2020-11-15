日本動畫片席捲全球 串流大咖群起搶商機

日本動畫片已吸引全球廣大消費者關注，成為影音串流業者的宅商機大餅。(美聯社)

在新冠肺炎疫情的推波助瀾下，日本動漫 世界的鬼殺隊、怪獸和機器人正席捲全球，成為民眾在居家避疫時的「精神糧食」，也吸引全球串流大咖群起搶食這塊龐大的商機。

華爾街日報報導，日本動畫片長久以來已在全球搶得利基市場，而宮崎駿等動畫大師執導的動畫電影更是紅遍國際。如今，隨著新冠疫情狂燒半年不退，只能宅居在家各地民眾，便更加投入能逃脫現實的動畫世界，為這股熱潮加溫。

Netflix、亞馬遜Amazon Prime等串流業者正搶攻這塊大餅，在全球各地收購內容，從紀錄片到療癒系的影片都有，而動畫內容更具有優勢，因為演員和製播團隊不會暴露於感染病毒的風險之中。

Netflix上月說，座落東京的動畫製作中心正在進行16項方案，包括「哥吉拉」和「變形金剛」等題材，受到需求升溫的鼓舞，完成後將在全球推出。Netflix表示，今年1-9月全球已有逾1億戶家庭在該平台觀看至少一部動畫片，比去年同期暴增50％，且近100國今年的前10名熱門片單中，都包含動畫片。

日本東映動畫公司的財報顯示，在今年3月底止的去年度營收 中，海外營收年增逾一倍至2.43億美元，占整體營收的一半，比重高於四年前的約33%。而且隨著美國Hulu等串流平台上映《七龍珠》系列動畫，東映過去半年來的海外營收占比也躍增至近60%。

影片來源：YouTube Hulu頻道

Netflix首席動漫製作人櫻井大樹說：「我過去都知道動漫作品已在全球廣為流行，但我們最近看到的現象是（這股熱潮正）超乎預期的蔓延，全球動漫粉絲群正迅速擴大。」

宮崎駿的製片公司吉卜力工作室，向來不與讓作品登上美國串流媒體，但在今年，華納媒體旗下串流影音平台HBO Max也開始上映吉卜力遠近馳名的作品。

知情人士說，Sony正在洽談通過收購Crunchyroll，以跨足串流媒體事業；美國電信巨頭AT&T旗下的Crunchyroll專門提供動漫服務。

在此同時，Sony Music旗下的Aniplex擁有當下最紅的動畫片，至少在日本是如此。《鬼滅之刃劇場版》在日本於短短不到一個月內，賺進超過2億美元的票房，而該片明年初將在美國上映。

影片來源：YouTube 觸電網頻道