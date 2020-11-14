「富比世」最吸金已故名人 柯比布萊恩上榜 麥可仍第1

年初意外去世的柯比布萊恩在「富比世」已故名人吸金榜排名第6。(路透資料照片)

「富比世 」一年一度「最吸金已故名人排行榜」揭曉，麥可傑克森(Michael Jackson)連續第8年勇奪冠軍，年初意外去世的前NBA巨星柯比 布萊恩(Kobe Bryant)則排到第6名，雖不及「貓王」艾維斯普里斯萊(Elvis Presley)，卻超越性感女神瑪麗蓮夢露(Marilyn Monroe)、「披頭四」(the beatles)約翰藍儂(John Lennon)等，威力依舊驚人。

在世時有「流行樂之王」地位的麥可傑克森，儘管近年來有紀錄片稱他會性侵受邀到他的夢幻莊園過夜的男童，引發家屬抗議和各方爭執，依然不影響吸金實力，光這一年來他的招牌就賺進4800萬美元 ，比許多還在世的藝人都更厲害。亞軍和季軍分別是「鬼靈精」作者蘇斯博士（Dr. Seuss），以及「史努比」原創人查爾斯舒茲(Charles Schulz)，第4名阿諾帕瑪（Arnold Palmer）在生前是高爾夫球名將，亦是今年排名最高的運動員。

麥可傑克森連續第8年成為「富比世」已故名人吸金榜冠軍。(路透資料照片)

第5名「貓王」艾維斯普里斯萊雖已過世超過40年，生前多支名曲仍常在影視節目中出現，還能繼續收版權費。柯比布萊恩在1月因直升機失事去世到現在10個月，依舊有2000萬美元的進帳，排名第6，許多球迷在他噩耗傳出後搶購他的產品，累積出亮麗的銷售。第7名和第8名分別是英年早逝的饒舌歌手Juice WRLD，以及被視為「雷鬼樂之父」的巴布馬利（Bob Marley)，第9名約翰藍儂與第10名王子（Prince），生前亦都是樂壇紅星。

永遠的金馬尤物瑪麗蓮夢露雖然在今年只排到第13名，卻是名次最高的女星，她嬌俏中帶著豔麗的臉蛋，至今還常在服飾、時尚產品中出現，都能為她的遺產管理者增加不少收入。